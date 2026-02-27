豪華ゲストと熱狂トークが交差する特別な夜！YUMEKI「and FRIENDS : )」

K-POPシーンで存在感を放つダンサー・振付師YUMEKIさんの初スペシャルファンイベントが開催されました。

トークとダンスを同じ温度で味わえる構成で、会場全体がライブハウスのような一体感に包まれた一夜です。

2026年2月20日にぴあアリーナMMで行われた内容は、3月28日にテレ朝チャンネル1で放送されます。

YUMEKI「and FRIENDS : )」

開催日：2026年2月20日会場：ぴあアリーナMM放送日時：2026年3月28日 夜0:00〜3:00放送チャンネル：テレ朝チャンネル1

YUMEKIさんは、日韓で活動するダンサー・振付師・パフォーマンスアーティストです。

スカパー!は多チャンネル放送サービスを展開し、音楽専門チャンネルのスペースシャワーTVではオリジナル番組も継続的に放送中です。

今回の公演は「大好きな仲間たちと過ごす温かい時間」を軸に、関係性の深いゲストとともに作られたステージです。

ダンスの技術解説だけでなく、舞台裏の判断やメンタルの整え方まで語られるため、パフォーマンスを見る視点が一段深くなります。

オープニング演出とファンQ&Aの見どころ

ファンイベント開催：初開催YouTube開設時期：2025年11月

オープニングはMCの古家正亨さんが先に登場し、会場内で迷子になったYUMEKIさんと電話でやり取りする演出から始まりました。

観客席からステージへ向かう導線を使った登場で、開演直後から客席との距離が一気に縮まる構成です。

衣装は事前のファン投票で決まったホワイトで、イベント全体のテーマである「温かさ」が視覚的にも伝わる選択になっていました。

トーク前半では、YouTubeの趣味探しコンテンツの裏話が語られ、次に挑戦してほしいテーマを会場から募る双方向の進行が印象的です。

「YUMEKIに聞きたい！」では、振付への向き合い方や落ち込んだときの整え方まで具体的に答え、ファンミーティングとしての密度が高い時間になっていました。

師弟・戦友トークとダンスチャレンジ構成

登場ゲスト：3名（ペク・グヨン／Kany／KINKY）ダンスチャレンジ披露曲：4曲『BOYS II PLANET』日本人ファイナル進出者：1名（YUMEKI）

このセクションは、韓国オーディション番組『BOYS II PLANET』でつながる師弟・戦友の関係が核になっています。

YUMEKIさんは同番組の文脈に加え、1MILLION DANCE STUDIOでの活動歴を持つため、トークの言葉に現場経験の重みがあります。

厳しい指導の裏側やサビ振付が生まれる瞬間の話題は、ダンスを観る側が見落としがちな制作工程を具体的に想像できる内容です。

ペク・グヨンさんによる「晩餐歌」の歌唱サプライズも入り、技術トークだけで終わらないライブ感が生まれていました。

ダンスチャレンジでは「Chains」「Lucky MACHO」「Whiplash」「HOLA SOLAR」と続き、イントロごとに歓声が上がるセットリストです。

曲ごとにペアの組み合わせを変える構成なので、同じステージ内で振付の質感の違いまで比較して楽しめる流れになっていました。

M!LKコラボとバラエティ感のある展開

M!LK出演メンバー：2名（塩粼太智／吉田仁人）「Kiss Plan」振付レッスン日数：1日再登場サプライズ：1回（KINKY）

M!LKセクションでは、塩粼太智さんと吉田仁人さんが加わり、空気がトークバラエティ寄りに一気に広がりました。

「Kiss Plan」の振付レッスンが1日だったという話は、短時間で精度を上げるプロ現場の濃度を感じさせるエピソードです。

初対面前の印象やレッスン時のファッションなど、作品そのものだけでなく人物像が立ち上がる会話も多く、会場の笑いが絶えませんでした。

YUMEKIさんによる「Kiss Plan」「イイじゃん」のサビメドレーは、振付師視点の身体の使い方が見える見応えのあるパートです。

「好きすぎて滅！」ではペアダンスのサポートとしてKINKYさんが再登場し、コラボの立体感がさらに増しました。

ダンスの完成度とトークの軽快さが交互に来るため、長時間のイベントでも集中が切れにくい設計になっています。

ファン参加企画と放送で追体験できる価値

テディーベア当選者数：2名放送尺：約3時間スカパー!30周年：2026年10月1日

後半のゲームパートでは、YUMEKIさんがデコレーションしたオリジナルテディーベアが抽選で2名に贈られました。

ホワイトデー前の企画として置かれたこの演出は、パフォーマーとしての緊張感とは異なる素のセンスを楽しめる時間です。

「YUMEKI 逃歩中！」では会場全体を使った追走企画が行われ、観客がイベントの参加者として機能する没入感が生まれていました。

終盤のメッセージでは、地元横浜で仲間と開催できた喜びと再開催への意欲が語られ、次回への期待が自然に高まる締め方です。

放送版は深夜3時間編成なので、ステージの熱量だけでなくトークの文脈まで追えるボリューム感があります。

スカパー!は契約チャンネルを月ごとに変更できるため、音楽ライブやバラエティを自分の視聴習慣に合わせて組み立てやすい点も使いやすさです。

録画視聴と番組配信を使い分けられる環境は、振付の細かいニュアンスを見返したいダンスファンとも相性が良い仕様になっています☆

このイベントは、単発コラボの派手さだけでなく、YUMEKIさんのキャリアを支える人間関係まで見える内容です。

ダンスを踊る人にも観る人にも、制作現場の視点を持ち帰れる濃い3時間になるはずです。

豪華ゲストの化学反応とファン参加型の温度感を一度に味わえる構成が光る公演でした。

【豪華ゲストと熱狂トークが交差する特別な夜！

YUMEKI「YUMEKI and FRIENDS : )」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『YUMEKI and FRIENDS : )』の開催日はいつですか？

2026年2月20日に開催されました。

Q. 放送はどこで視聴できますか？

2026年3月28日夜0:00からテレ朝チャンネル1で放送されます。

Q. M!LKからは誰が出演しましたか？

塩粼太智さんと吉田仁人さんの2名が出演しました。

