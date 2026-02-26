2月25日、イタリア・ミラノで行われたファッション・ウィーク2025-26年秋冬で、ファッションブランド『ディーゼル（DIESEL）』のショーが開催された。日本からは、女優の仲里依紗が参加。現地で披露した彼女の装いが大きな注目を集めている。

同日、ファッション誌『25ans』の公式Xが更新され、会場に現れた仲の姿が公開された。

「仲さんは、ウェーブのかかったロングヘアをなびかせたスタイルを披露。透け感のあるピンクのシャツを着用し、黒のピンヒールを履いて颯爽と登場しました。さらにファンが注目したのは、仲さんのボトムス。膝上まで短い丈の黒のショートパンツに、穴が無数に空いた白のショートパンツを重ね着したド派手スタイルだったのです」（ファッション誌ライター）

短いショートパンツでさすがの美脚を披露した仲。しかしコメント欄には、その独特なスタイルに唖然とする声が並んだ。

《理解が追いつかないファッション》

《ボトム忘れました？？？？》

《スカート履き忘れた人にしか見えん》

仲らしい露出度の高い奇抜なファッションを披露した一方で、そのセンスはなかなか理解し難いと困惑する人も多い。彼女のド派手ファッションはこれまでも度々話題になってきた。

「仲さんのファッションセンスは唯一無二と言っていいほど、とにかくカラフルでド派手です。特に彼女が大好きだと公言している歌手のレディー・ガガのライブに参戦した際には、本格的なゴスロリ衣装や黒のキラキラな水着風衣装などを着用した様子をYouTubeにアップ。その熱量にもファンは驚愕していました」

彼女自身もアパレルブランド「アール・イードット（RE.）」をプロデュースし、コアなファンを獲得している。

「仲さんは、レディー・ガガやビリー・アイリッシュなど海外アーティストから強いインスピレーションを受けています。彼女自身、これまでに世界的ファッションショーに何度も出演しており、そのスタイルは現地でも高く評価されています。一般層には理解が難しい側面もありますが、彼女のおしゃれは、時代の先を行き過ぎているのかもしれません」（前出・ファッション誌ライター）

圧倒的な彼女の世界観は、2026年も全開のようだ。