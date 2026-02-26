この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が、「【暴露】医者の頂点への道と給料の上がり方を詳しく解説します。」と題した動画を公開。泌尿器科専門医のひかつ先生が、医師のキャリアアップの仕組みについて解説した。



ひかつ先生はまず、医師のキャリアは病院などに勤務する「勤務医」と、自身でクリニックなどを開く「開業医」の2種類に大別されると説明。今回は、自身の経験に基づき「勤務医」のキャリアパスに焦点を当てて語った。



氏によると、勤務医のキャリアの頂点は「大学病院の教授」であるという。そこに至るまでの道のりは年代ごとに異なる。医師1～2年目は「初期研修医」として、さまざまな診療科を回り、医師としての基礎を身につける期間だ。2004年に臨床研修制度が必修化されて以降、この2年間の研修を終えなければ、保険診療を行う勤務医や院長にはなれない。



3～5年目になると「後期研修医」として、自身の専門分野でより高度な知識と技術を習得していくフェーズに入る。この時期からアルバイト（外勤）も可能になり、年収は700万～1,500万円ほどになるという。



そして6年目以降、多くの医師が専門医の資格を取得する。さらにキャリアアップを目指す医師は、大学院に進学して医学博士の学位取得を目指す。ひかつ先生は、この医学博士の学位が、大学病院で講師以上のポストに就いたり、大きな病院で部長職以上になったりするために必要となることが多いと指摘する。大学病院の教授選考では、論文の評価指標である「インパクトファクター」の点数や出身大学が重視される傾向が強く、氏によれば「大学病院によっては、手術ができてもできなくてもどっちでもいい」というケースも存在し、「切れない外科医もいる」と、臨床の腕前だけでは評価されない実情を明かした。



教授になれなかった医師は、大学病院の関連病院で部長職に就いたり、全く別の病院に就職したり、あるいは開業したりと、それぞれの道に進んでいくという。動画では、医師のキャリア形成における知られざる現実が語られた。