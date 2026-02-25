松島聡、今夜放送の杉咲花主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第6話に出演！作中では音楽を奏でるシーンも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松島聡（timelesz）が、2月25日放送の日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第6話「好きな人の好きな人」に出演する。

■松島聡が演じるのは土田文菜の想いが「成就しなかった」相手・田端亮介

松島は、杉咲花が演じるドラマの主人公・土田文菜の想いが「成就しなかった」相手・田端亮介。文菜が「好きになってしまったことで会いたい人に会えなくなる」ことがあることを知り、「人を好きになって自分を見失うのは嫌だ」と、まっすぐな恋愛に怖れを抱くようになったきっかけが明らかになる。

作中では脚本の今泉力哉が本作のために書き下ろしたオリジナルの楽曲を松島が奏でるシーンも。その歌は優しくも切なく、心に染みる。

■第6話あらすじ

文菜は佐伯ゆきお（成田凌）の美容室で髪を切ってもらっていた。仕上がりには文菜も満足して美容室を出る。見送るゆきおと従業員の紗枝（久保史緒里）。

数日後。文菜と山田（内堀太郎）はホテルの一室にいた。文菜は、昔好きだった人に送ったメールを最近、見返していたと話す。その相手はミュージシャンの田端亮介（松島聡）。

「最初はそんなに好きじゃなかったけど、最後のほうはかなり好きになってしまっていて」「完全にぶっ壊れていた」と話す文菜。自分で送ったメールの言葉たちが、あまりにも病的で暴力的で、と自省する。

文菜はそのメールを山田に「読んでもらってもいいですか？」と言い、携帯を渡す。躊躇する山田だが、「俺が共有することであなたが少しでも楽になるなら」と読み始める。それを聞きながら、文菜は亮介と過ごした時間を思い出す。

2年前、文菜の部屋。そんなにつらい思いをしているのに呼ばれたら会ってしまう、という文菜の行動を責める小太郎（岡山天音）。小太郎は文菜のことが好きで、だから苦しい。しかし、「好きだから会いたい。その気持ち、わかるでしょ？」と言われ、今、文菜の家にいる自分の状況と被ってしまった小太郎はそれ以上、責めることができない。

「なんで自分を好きになってくれない人を好きになるんだろうね」と小太郎に言う文菜。一方通行の想いを持つもの同士の空気は、少し温かく、とても切ない。

なぜか文菜とは適度な距離を取り続ける亮介。「俺を好きにならないところが文菜の魅力だったのになあ」と言う亮介。でも文菜は、どんどん好きになっていて、好きな人のすべてを知りたいと思っていて…。そんな文菜の気持ちを感じ取った亮介は、自分が特定の彼女をつくらない理由を話し出す。それは文菜がまったく想像もしない純粋な理由で…。

なお、TVerでは第1～3話、最新話の見逃し配信中。

