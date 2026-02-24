『エヴァ』完全新作シリーズの初報映像を解禁！ 豪華なスタッフ陣も発表
大人気アニメ『エヴァンゲリオン』の完全新作シリーズが制作されることが発表された。株式会社カラーの公式YouTubeにて、初報映像が公開された。
【動画】これまでと雰囲気が違う！公開された『エヴァ』完全新作シリーズの初報映像
スタッフ陣も明かされ。シリーズ構成・脚本はヨコオタロウ、監督は鶴巻和哉、谷田部透湖、音楽は岡部啓一、制作はスタジオカラーとCloverWorksが担当する。
公式サイトでも「エヴァンゲリオン完全新作シリーズ制作始動 『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(月・祝)Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました」と発表している。
完全新作については、きのう23日に横浜アリーナで開催された『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）にて発表。発表されると、観客は低くうなるような「お〜」から「おおお！」に変わる歓声や「まじか…」「やばい！やばい！」と興奮と驚きの声があがっていた。
『新世紀エヴァンゲリオン』は、未知の敵性生命体“使徒”が襲来した世界が舞台で、人類が“使徒”に対抗する唯一の手段である汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンのパイロットとなった少年少女たちと人類の運命を描いたストーリー。
1995年から1996年にかけてテレビアニメが放送され、その後、2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動。『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録し、2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題となった。
