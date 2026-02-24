【サンリオキャラクターズ】「ゆらゆらおきあがりこぼし」がモーリーファンタジーに登場！
サンリオのキャラクターたちがデザインされた「サンリオキャラクターズ ゆらゆらおきあがりこぼし」が、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて２月27日（金）より順次展開される。
サンリオのキャラクターたちのかわいい限定プライズが登場。ゆらゆら揺れる姿に癒される「ハローキティ」、「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「ポチャッコ」、「ハンギョドン」、「あひるのペックル」、「コロコロクリリン」、「ウサハナ」、「マロンクリーム」、「みんなのたあ坊」の「サンリオキャラクターズ ゆらゆらおきあがりこぼし」全12種類が展開される。
サイズは、たて約４cm×よこ約3.4cm×奥行約3.4cmとかわいい大きさ。
お気に入りのキャラクターを集めてみよう。
＞＞＞サンリオキャラクターズ ゆらゆらおきあがりこぼしをチェック！（写真3点）
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660313
サンリオのキャラクターたちのかわいい限定プライズが登場。ゆらゆら揺れる姿に癒される「ハローキティ」、「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「ポチャッコ」、「ハンギョドン」、「あひるのペックル」、「コロコロクリリン」、「ウサハナ」、「マロンクリーム」、「みんなのたあ坊」の「サンリオキャラクターズ ゆらゆらおきあがりこぼし」全12種類が展開される。
サイズは、たて約４cm×よこ約3.4cm×奥行約3.4cmとかわいい大きさ。
お気に入りのキャラクターを集めてみよう。
＞＞＞サンリオキャラクターズ ゆらゆらおきあがりこぼしをチェック！（写真3点）
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660313
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優