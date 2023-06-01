¡ÖDQ7R¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖHYPER ZONe ENERGY ¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¥¨¥Ê¥¸ー¡×¤¬ËÜÆü2·î24ÆüÈ¯Çä¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¥·¥êー¥º¤Î¡È¤«¤¤¤·¤ó¤Î¤¤¤Á¤²¤¡ª¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¡¡¥µ¥ó¥È¥êー¥Õー¥º¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖZONe ENERGY¡Ê¥¾ー¥ó ¥¨¥Ê¥¸ー¡Ë¡×¤È¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È VII Reimagined¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖHYPER ZONe ENERGY ¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¥¨¥Ê¥¸ー¡×¤ò2·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£400ml¤Ç²Á³Ê¤Ï223±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü´Ì¡£ÅÝ¤¹¤³¤È¤ÇÂçÎÌ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¡×¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬´Ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥àÆâ¤Ç¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤òÅÝ¤·¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¹âÍÈ´¶¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó150mg¤ò´Þ¤à¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¦°ûÍÑ´Ö³Ö¤Ï6»þ´Ö°Ê¾å¤¢¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦17ºÐ°Ê²¼¤ÇÂÎ½Å50kgÌ¤Ëþ¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Þ¤¿¤Ï¼øÆýÃæ¤ÎÊý¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ËÉÒ´¶¤ÊÊýÅù¤Î°ûÍÑ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥·ー¥ë¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦
¡¡¡ÖZONe ENERGY¡×¤ËÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ë¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥·ー¥ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£È¯ÇäÆü¤Ï2·î24Æü¡Ê¢¨1·îÀ½Â¤ÉÊ¤è¤ê½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥·ー¥ë¡×¤ÎÃæÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ÏZONe MEMBERS PROGRAM¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¡£ZONe ENERGY¤ò°û¤ó¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Û
¡¦HYPER ZONe ENERGY¡§¥â¥ó¥¹¥¿ーÁ´5¼ï
¡¦HYPER ZONe ENERGY ZERO¡§¥â¥ó¥¹¥¿ーÁ´5¼ï
¡¦HYPER ZONe ENERGY BLACK PUNCH¡§¥â¥ó¥¹¥¿ーÁ´5¼ï
¡¦HYPER ZONe ENERGY WHITE SODA¡§¥â¥ó¥¹¥¿ーÁ´5¼ï
¡¦ZONe POWER MORNING ENERGY¡§¥â¥ó¥¹¥¿ーÁ´5¼ï
¡¦HYPER ZONe ENERGY ¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¥¨¥Ê¥¸ー¡§¥â¥ó¥¹¥¿ーÁ´5¼ï
¢¨¥â¥ó¥¹¥¿ー¥·ー¥ë¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ê½Ð¸½Î¨¤ÏÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤Ç¤Ï¥·ー¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È°Û¤Ê¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£QR¥³ー¥É¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ÊÆ°²è¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±°ìQR¥³ー¥É¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨QRÆÉ¹þ¸å¤ÎÆ°²è±é½Ð¤Ï°ìÄê¤Î´ü´Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX