YSL BEAUTY春限定フレグランスギフトセット＆特別ラッピング♡

新しい季節の始まりに、大切な人へ想いを届ける特別なギフトを。YSL BEAUTYから、あふれる“LOVE”をテーマにした春限定フレグランスギフトセットが登場します。アイコニックな香りとともに、記憶に残る瞬間を演出。さらに限定ラッピングもラインナップし、贈る時間までもロマンティックに彩ります♡

リブレ＆MYSLFギフトセット



2026年2月18日（水）より発売される「YSL リブレ ギフトセット」は、公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティック限定で27,500円（税込）。

フローラルラベンダーの香りが魅力のリブレ オーデパルファム50mLと携帯に便利な10mL、さらに”LOVE”を象徴するYSL リップ ミラーをセット。ボックスサイズはW250×D43×H165mmです。

同日公式オンラインブティック限定で発売される「YSL MYSLF ギフトセット」は19,250円（税込）。

MYSLF オーデパルファム40mLと10mLをセットし、やわらかなオレンジブロッサムとフレッシュなウッディノートが個性を引き立てます。ボックスサイズはW110×D47×H180mm。

出会いの季節にふさわしい、洗練された香りのギフトです。

限定ラッピングで特別な瞬間を

限定ミニ ギフトバッグ

ギフトを渡す瞬間さえも“LOVE”に満ちたものへ。クチュールに着想を得た限定デザインのラッピングが登場します。

2026年2月27日（金）全国限定発売、2月18日（水）には公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティックで先行限定発売。

限定リボン

「限定ミニ ギフトバッグ」は440円（税込）、サイズはW90×D43×H135mm。さらに「限定リボン」は有料ギフトボックスご購入の方対象です。思いをほどく瞬間まで、美しくドラマティックに演出します。

“LOVE”を香りにのせて

香りは、記憶と感情をつなぐ特別な存在。YSL BEAUTYのフレグランスギフトは、纏うたびに思い出を呼び覚まし、ふたりの物語を紡ぎます。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも。

今しか伝えられない想いを、特別なラッピングとともに届けてみてはいかがでしょうか♡