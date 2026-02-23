この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家であるひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【消してしまった...】LINEのトーク履歴を復元する方法（Android）」と題した動画を公開。スマートフォンの機種変更や誤操作によってLINEのトーク履歴が消えてしまった際の復元方法について、Android端末向けに解説した。



動画の中でひらい先生氏は、トーク履歴を復元するための大前提として「事前にトーク履歴のバックアップが完了していること」が不可欠であると強調する。多くの人がデータを失ってから復元を試みるが、バックアップがなければ過去のやり取りを取り戻すことはできないと指摘した。



具体的なバックアップ手順として、まずLINEアプリのホーム画面を開き、右上の「歯車（設定）」アイコンをタップする。次に、設定画面の中から「トーク」の項目にある「トークのバックアップ・復元」を選択。すると、バックアップ用の画面が表示される。ここで「今すぐバックアップ」というボタンをタップすれば、現在のトーク履歴がGoogleアカウントに紐づけられたクラウド上に保存される仕組みだと説明した。



ひらい先生氏は、「トーク履歴をまず保存しておかないと、それがいざ消えてしまった場合に、過去に保存したものをですね、取り戻すことができない」と述べ、復元できるのはあくまでバックアップを取った時点のデータであることを繰り返し伝えた。つまり、日頃から定期的にバックアップを取っておくことが、万が一のデータ消失から大切な思い出を守る唯一の方法であるという。



予期せぬトラブルで大切な人とのやり取りを失わないためにも、この手順を参考に定期的なバックアップを習慣にしてみてはいかがだろうか。