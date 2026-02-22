【マック】チキンマックナゲット290円→100円はお得すぎん...？100円クーポンを日替わりで配信《2月23日〜3月1日》

マクドナルドは、2026年2月23日から3月1日まで、「トクニナルド」キャンペーンを開催。26年の第1弾として、人気商品を100円で楽しめる公式アプリ限定クーポンを日替わりで配信します。

毎日おトクな1週間

2月23日から3月1日までの期間中、「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテト Sサイズ」、「ホットアップルパイ」、「プレミアムローストコーヒーSサイズ」などの人気商品を100円で買えるクーポンが公式アプリで配信されます。

日替わりの「100円クーポン」は以下の通り。

・2月23日：マックフライポテト Sサイズ（通常価格200円〜）

・2月24日：ホットアップルパイ（通常価格140円〜）

・2月25日：チキンマックナゲット 5ピース（通常価格290円〜）

・2月26日：ソフトツイスト（通常価格140円〜）

・2月27日：マックシェイク バニラ Sサイズ（通常価格160円〜）

・2月28日：炭酸ドリンク Sサイズ（通常価格140円〜）

・3月1日：プレミアムローストコーヒー Sサイズ（通常価格120円〜）

日替わりクーポンは毎日ひとり2枚の配信となり、1枚につき1回のみ利用可能です。また、1枚で購入できるのは1個まで。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部