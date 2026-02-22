食楽web

京都市中京区は、古くから京都の中心地として栄えてきたエリア。政治や文化、商業の要所であり、今も街の随所にその名残が感じられます。

二条城や錦市場をはじめとした歴史的名所や賑わいのある商店街など、観光とショッピング、京都の伝統的な文化を一度に楽しめるのも大きな魅力です。そこでこの記事では、観光中に見つけたとっておきの手土産をまとめました。

伝統技法・注染で染め上げる手ぬぐい専門店

京都三条に店を構える『にじゆら』は、伝統技法「注染（ちゅうせん）」で染め上げる手ぬぐいの専門ブランドです。色や輪郭に生まれる独自のにじみやゆらぎが店名の由来になっています。

節分やひなまつりといった日本の年中行事をモチーフにした季節柄や作家が手がけるアート性の高いデザイン、さらには、前田のクラッカーや阪急など、コラボ手ぬぐいなど遊び心ある一枚まで揃います。

飾っても、身に着けても。道具としての役割を果たしながら、しっかり映えるデザイン性の高さが魅力です

注染は、布を幾重にも重ね、上から染料を注ぎ込むようにして染める昔ながらの技法で、表裏がなく、同じ柄でも微妙に異なる表情が生まれる、機械染めでは再現できない職人の技が宿る一品。

我が家では、テーブルランナーとして使ったり、季節や気分に合わせて替えたり、食卓の印象が変わるところがお気に入りです。

数量限定で豆菓子と手ぬぐいのセット商品も販売しています

●SHOP INFO

にじゆら 京都三条店

住：京都市中京区麩屋町通三条上ル弁慶石町38-1

営：11:00～19:00（年中無休）

かわいいが詰まった、はんこ屋さん『森田印房』

実は、『にじゆら 京都三条店』と同じ空間に店を構える、京都のはんこ屋『森田印房』があります。店内入って左側にずらりと、ユニークで可愛らしいスタンプが並んでいます。

京都限定の商品も。1個、1個じっくり眺めたい可愛らしいオリジナルスタンプたち［食楽web］

手帳ブームの今、心惹かれるスタンプたちがずらり。書くことや飾ることの楽しさを改めて体験させてくれるモチーフが揃っています。

ちょっと力の抜けた言葉や、くすっと笑ってしまうモチーフ。動物や記号をかたどったものまで。干支にちなんだ馬のスタンプも種類豊富。スタンプの近くには、押し方や組み合わせ方の使用例が、店内に掲示されています。なるほどこうやって押せばいいのか、とアイデアが浮かびやすいのも魅力ですね。

スタンプ台の色味の種類も豊富！ 思わず惚れてしまう美しさ

はんこ屋さんと言うとなんだか堅い印象がありますが、『森田印房』では、日常使いとして、手帳や手紙、ノートを楽しく彩る、文具としての魅力を提案します。

『にじゆら』と同じように手仕事の素晴らしさを感じるとともに、暮らしの中で長く使える、心がウキウキする商品が揃っています。楽しみを持ち帰れる場所として、ぜひ覚えておきたいお店です。

●SHOP INFO

森田印房

営：11:00～19:00

住：京都市中京区麩屋町通三条上ル弁慶石町38-1

お茶で、ご縁をつなぐ。京都・蛸薬師の『京都ぎょくろのごえん茶』でひとやすみ

京都河原町からほど近い蛸薬師通に店を構える『京都ぎょくろのごえん茶 蛸薬師店』。日本茶をもっと自由に、もっと身近に楽しんでほしい、そんな想いがひとつひとつ伝わってくる魅力あふれる商品を展開しています。

使用しているお茶は、京都宇治田原の老舗茶園のもの。玉露、煎茶、ほうじ茶、玄米茶、和紅茶、三年番茶など、日本茶の多彩な魅力を、現代の暮らしに取り入れやすい形で提案しています。

見た目のかわいさが注目されがちだが、味わいも本格派

『ごえん茶』を象徴する商品が、切手を貼って送れるお茶の便り「chayori」です。外装ははがきのようになっていて、ひと言メッセージを書き添えれば、形式ばらないけれど相手の記憶に残る贈り物になります。

京都デザインも豊富

メールやSNSが当たり前の時代だからこそ、ポストに届くお茶はとても新鮮で、気持ちもほっこりとしますね。

ティーバッグには、抽出しやすく香りが立ちやすいテトラ型を採用しており、普段お茶を飲む機会がない人でも、おいしく淹れられるように工夫されています。

意外性ナンバーワンで、ちゃんと美味しい「抹茶ビール」

さてせっかく蛸薬師店に来たならぜひ試したいのが、意外性のある一杯「抹茶ビール」です。使用しているのは宇治抹茶のシロップで、香り、苦み、そしてまろやかな甘みが絶妙に調和しています。

口に含むと、まず抹茶の香りがふわりと広がり、その後にビールのビターな苦味が現れ、最後はきりっと引き締まり、のどごしの軽やかさも特徴です。抹茶のコクとビールの爽快感がぶつかることなく溶け合うバランスは、日本茶専門店ならではの完成度。観光客に人気というのも納得の京都らしい一杯です。

●SHOP INFO

京都ぎょくろのごえん茶 蛸薬師店

住：京都市中京区式部町266-2

営：14:00～20:00

休：不定休

※公式のインスタグラムで最新のカレンダーをご確認ください。