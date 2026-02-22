2017年まで、TBS系の情報番組『王様のブランチ』でリポーターを務めていた、タレントの鈴木あきえ（38）が、第3子出産を報告した。

【映像】鈴木あきえ、子どもたちとの家族ショット

19歳から約10年半、ブランチリポーターを務めていた鈴木。2017年にテレビディレクターの男性と結婚することを発表し、2018年9月に第1子となる男の子、2020年12月に第2子となる女の子の出産を報告した。

Instagramでは、クリスマスを過ごす様子やリビングに置いた子どもたちの勉強机など、育児の様子を発信している。

2025年9月20日の投稿で第3子妊娠を公表し、「実は今回の妊娠に至る前に、昨年稽留流産を経験し命の尊さやはかなさ、妊娠出産がいかに奇跡の連続であるかということ、そして赤ちゃんには赤ちゃんのタイミングや事情があるのだなということを改めて感じました」と、自身の経験や思いをつづっていた。

鈴木あきえ、第3子出産 写真を添えて報告

そして2026年2月21日に、「先日、第3子となる女の子を出産し、試行錯誤しながらの家族5人生活がスタートしております。母子ともに元気です」と出産を報告。22時間の難産だったそうだ。

「小さな命がおなかにやってきてくれた日から不安も多くありましたが、無事に命をつなげられたことにまずはホッとするとともに、皆さんへの感謝でいっぱいです。3人育児も私らしく楽しみながら、またゆるやかに日常を発信していけたらと思っておりますのでこれからも公私共に温かく見守っていただけたら幸いです」と、今後の抱負をつづっている。

ファンからは「おめでとう＆おつかれさまでした」「母、強しですね。感動です」「まずは、ママと赤ちゃんゆっくり休んでください！」など、祝福のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）