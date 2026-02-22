クレ・ド・ポー ボーテ フェイスパウダー新作スモール登場♪外出先でも上質な輝き肌へ

グローバルラグジュアリーブランドクレ・ド・ポー ボーテから、数々のベストコスメを受賞したトリートメントフェイスパウダーのスモールサイズが登場。2026年3月21日（土）より全国一斉発売されます。外出先での化粧直しや旅行にも便利な手のひらサイズで、上質な透明感と輝きをいつでもどこでもキープ。洗練された美肌を叶える新定番として注目です♡

名品パウダーに待望のスモール

2025年春のリニューアル以降、高い支持を集めてきた「クレ・ド・ポー ボーテ プードルトランスパラントn M」。

フェイスパウダー市場の拡大＊を背景に誕生し、透明感・密着感・なめらかな使用性が向上。繊細なパウダーがしっとりと肌に溶け込むようにフィットし、透き通るような輝き肌へ導きます。

そして2026年、持ち運びしやすいスモールサイズが新登場。コンパクトな設計で、日中のお直しや旅先でもエレガントな仕上がりを叶えます。

＊インテージ新SLI おしろい市場における平均購入規模（金額）2021～2025年

光を操る先進技術で透明感を極める

本アイテムの核となるのは「トランスルーセントフィルター処方」。肌のきめや凹凸に合わせてなめらかにフィットし、光を拡散反射。

さらに反射と透過力をもつパウダーを配合することで、透明感と自然な補正効果を両立します。乾燥を感じにくい心地よい使用感も魅力です。

また、メイクアップとスキンケアを融合した独自技術「ライトエンパワリングエンハンサー」を搭載。

ダイヤモンドの光構造に着想を得た先進光学処方により、粉で覆うのではなく光の力で毛穴・小じわ・くすみを目立たなくし、内側から輝くような仕上がりへ導きます。

ラスティングコントロール機能がテカリやヨレを防ぎ、美しさを長時間キープ。天然ローズオイルを調香した上品な香りも楽しめます。

商品概要

クレ・ド・ポー ボーテ プードルトランスパラントn M（スモール）＜フェイスパウダー＞



価格：6,930円（税込）

ケース・パフ付。ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

カラー：1 ライト／2 ライトミディアム

クレ・ド・ポー ボーテ パフ（プードルトランスパラントn M） スモール＜化粧用具＞



価格：1,100円（税込）

きめ細かくやわらかなパフが繊細なパウダーを均一に広げ、透き通るような上質肌へ仕上げます。

※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

いつでもどこでも、格上の透明感へ

持ち歩きしやすいサイズ感と、ラグジュアリーな仕上がりを両立した新作フェイスパウダー。メイクの完成度を高めながら、日中の乾燥や崩れにも寄り添う設計で、大人の肌にふさわしい品格を演出します。

バッグに忍ばせて、いつでも自信に満ちた輝き肌へ。毎日のお直し時間が、少し特別なひとときになりそうです♡