¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤È¤¯¤Ë¤Ê¤¤¡£ËèÆü¤¿¤À»Å»ö¡¦²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1Æü¡¢1½µ´Ö¡¢1¥õ·î¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Õ¤È¡¢¿ÍÀ¸¤òÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¡Ø¿ÍÀ¸¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÂçÁ´¡½¡½ÄäÂÚ¤·¤¿¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë66¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÃÓÅÄµ®¾Ãø¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤«¤é¸«¤¿À®¸ù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ®¸ù¡×¤ò¼´¤Ë¡¢1ÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿´¤«¤éËþÂ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î1ºý¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¤Ê¤¤¡á¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥µ¥¤¥ó
¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬¾¯¤·¤º¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖºÇ¶á¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÄäÂÚ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÄäÂÚ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¸«¤Ä¤«¤ë¡©
¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ºî²È¤ÎÂ¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãø½ñ¡Ø¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤Î¾®Àâ²È¡Ù¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüÌîµå¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Õ¤È¡Ö¤½¤¦¤À¡¢ËÍ¤Ë¤â¾®Àâ¤¬½ñ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤¿ºî²È¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿À¤Î·¼¼¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¿ô¡ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÄ´ºº¤·¸¦µæ¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥É¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ³Î¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤â¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¼êÄ¢¤ä¥Î¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¡¢½ñ¤²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢½¤Àµ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ºý´Ý¡¹¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â²¿¿Í¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¤½¤Î¼êÄ¢¤ä¥Î¡¼¥È¤Ë¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢³Ø¤ó¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¿Ê¤á¤¿¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¿Ìä¤Ê¤É¤ò¤É¤ó¤É¤ó½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¾ðÊóÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢ÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Î¼êÄ¢¤ä¥Î¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¥Î¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Ë³«¤±¤Ð¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¥Î¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤À¤È¡¢·ê¤Î¶õ¤¤¤¿¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÃµ¤¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿¼¤á¤ë¡×
1»þ´Ö¤ä1Æü¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÃµ¤¹¡×¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤é¤½¤ì¤¬¹¥´ñ¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇËþÂ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¹¥´ñ¿´¤¬¡Ö¶½Ì£¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¶½Ì£¤¬¡Ö¾ðÇ®¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ðÇ®¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡¦¤Ê¤¤¡×¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¡Ö¿¼¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¹¥´ñ¿´¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¾ðÇ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ðÇ®¤¬Æ»¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
