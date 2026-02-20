軽並みエンジン搭載のホットハッチ

2017年に発表された「i3s」は、BMWの革新的なコンパクトBEV(電気自動車)「i3」をベースに、よりダイナミックな駆けぬける歓びを追求したスポーツモデルです。

最大の特徴は、航続距離への不安を解消する発電用エンジンを搭載しながら、専用ボディと強化モーターで武装している点にあります。

【画像】超カッコイイ！ これが全長4mの「ちいさな“後輪駆動”マシン」です！ 画像で見る（45枚）

一見すると背の高いコンパクトカーに見えるi3ですが、その中身にはスーパーカー顔負けのコストと技術が投じられています。

キャビン全体がCFRP（カーボンファイバー強化プラスチック）で作られており、観音開きドアを採用したBピラーレス構造という独創的なパッケージングは、現在見ても未来感にあふれています。

そのi3をベースに、さらなるスポーツ性能を与えられたのが「i3s」です。その佇まいは、標準モデルとは明らかに異なります。

ボディサイズは全長4006mm×全幅1791mm×全高1590mmです。専用のスポーツサスペンションによって車高は10mm下げられ、トレッドは40mmも拡大されました。

さらにブラックのホイールアーチモールが装着され、踏ん張りの効いたワイド＆ローなスタンスを実現しています。

足元を支えるタイヤも別モノです。標準モデルのタイヤサイズが155／70R19（レンジエクステンダー搭載車は後175／60R19）という極細サイズであるのに対し、i3sでは20インチへ大径化。

サイズも前175／55R20、後195／50R20へと変更され、より強力なグリップとコーナリング性能を確保しています。

そして、i3sのレンジエクステンダー搭載車の床下に隠されているのが、BMWの大型スクーターなどに使われている647ccの直列2気筒エンジンです。 最高出力38psを発生するこのエンジンはタイヤとは繋がっておらず、駆動力としては一切機能しません。

役割はあくまで発電のみ。バッテリー残量が減った際に後方でエンジンが始動し、電気を作り出して航続距離を延ばすための黒子に徹しています。

しかしi3sは、単に航続距離を延ばすだけのクルマではありません。駆動を担当するリアアクスルの電気モーターは、標準モデルよりさらに強力なチューニングが施されています。

スペックは最高出力184馬力・最大トルク270Nmまで引き上げられ、高回転域での出力特性が最大40％向上しました。

これにより、BEVモデルの0-100km／h加速は6.9秒をマーク。

重量が増加するレンジエクステンダー搭載車であっても7.7秒という俊足ぶりを発揮し、最高速度はどちらも160km／hに高められています。

専用のSPORTモードを選択すれば、よりクイックなステアリングと鋭い加速を味わえる、まさにBEV版ホットハッチと呼ぶべき一台に仕上がっているのです。