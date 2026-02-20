大森元貴、ソロ活動5周年記念リリースの1stミニアルバム『OITOMA』のトレーラー映像公開
Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して2月24日に発売する1stミニアルバム『OITOMA』のトレーラー映像を公開した。
2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリースし、5周年の記念日となる2026年2月24日にリリースする本作には、各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本ヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、3月27日に全国公開の映画『90メートル』主題歌として書き下ろした新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作されたグッズ6種が同梱されている。
◾️1stミニアルバム『OITOMA』
2026年2月24日（火）リリース
購入：https://lnk.to/mo_oitoma_ec
▼『OITOMA』特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/
▼映画『90メートル』
https://movie90m.com
▼収録曲
1.French
2.メメント・モリ
3.Midnight
4.絵画
5.こたえあわせ
6.0.2mm *新曲
