Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して2月24日に発売する1stミニアルバム『OITOMA』のトレーラー映像を公開した。

2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリースし、5周年の記念日となる2026年2月24日にリリースする本作には、各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本ヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、3月27日に全国公開の映画『90メートル』主題歌として書き下ろした新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作されたグッズ6種が同梱されている。