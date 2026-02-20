【「MFゴースト」3rd Season 第3弾PV】 2月20日 公開

TVアニメ「MFゴースト 3rd Season」において、本作の第3弾PVが2月20日に公開された。

「MFゴースト」は、「頭文字D」の作者・しげの秀一氏による近未来公道カーレースバトルマンガ。TVアニメの3rd Seasonでは、いよいよ第4戦「シーサイドダブルレーン」へと突入する。PVでは、第4戦のレースシーンの一部をいち早く見ることができる。

また、新キャラクター・エマ・グリーンの登場を記念して、エマ役を務める、相沢菜々子さんの直筆サイン色紙が当たるSNSプレゼントキャンペーンの開催が決定した。

さらに、本作とのコラボ企画として、2月22日より「A PIT AUTOBACS 東雲」にて「MFゴースト」×BLITZ in A PIT AUTOBACS 東雲「第4戦開幕＆エマ・グリーン登場記念ガレージトーク」の開催が決定。第4戦開幕を記念した特別なトークイベントとなっている。

TVアニメ「MFゴースト 3rd Season」のリアルイベントが目白押し！

「MFゴースト」× BLITZ in A PIT AUTOBACS 東雲「第4戦開幕＆エマ・グリーン登場記念ガレージトーク」開催！

2月22日 開催予定

会場：A PIT AUTOBACS 東雲（東京都江東区東雲2-7-20）

TVアニメ「MFゴースト 3rd Season」の第4戦開幕およびエマ・グリーン（CV：相沢菜々子）の登場を記念し、2月22日、A PIT AUTOBACS 東雲にてスペシャルイベント「第4戦開幕＆エマ・グリーン登場記念ガレージトーク」を開催する。

本イベントでは、音響監督・三間雅文氏と、エマ・グリーン役の相沢菜々子さんを迎え、作品制作の舞台裏やキャラクターへの想いを語るトークセッションが実施される。さらに、実車展示を囲んだガレージトークやサイン会など、作品の世界観とリアルカーの魅力を体感できるイベントとなっている。

トークセッション（観覧無料）

第1部：13時～

第2部：16時～

TVアニメ「MFゴースト 3rd Season」制作の裏側や音響演出のこだわり、エマ・グリーンというキャラクターへのアプローチなど、本イベントならではのトークが展開される。

※本トークセッションは観覧無料にて実施いたします。当日はトークセッション開始30分前より、A PIT AUTOBACS 東雲の店舗正面入口にて入場待機列を形成いたします。なお、混雑状況により観覧エリアへの入場を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。また、トークセッションの写真・動画撮影・録音は禁止です。

サイン会（対象商品購入者に参加券を配布）

第1部：13時45分～14時15分

第2部：16時45分～17時15分

当日、A PIT AUTOBACS 東雲店内にて、しげの秀一氏関連商品（「バリバリ伝説」、「頭文字D」、「MFゴースト」）またはBLITZ商品を3,000円以上購入すると、各回先着50名（合計100名）限定で、購入商品へ三間雅文氏および相沢菜々子さんによる寄せ書きサインを入れてもらえる。

【サイン会参加方法】

サイン会に参加するためには、サイン会参加券が必要となる。参加券は、2月22日12時より、対象商品を対象金額以上購入するとレジにて配布される。

※サイン会参加券の配布は、各回ともに先着50名様限定となり、第1部の数量配布終了後に、そのまま第2部の配布を行ないます。定員に達し次第、配布および参加受付を終了いたしますので予めご了承ください。

86GT ガレージトークツアー（15時～）

A PIT AUTOBACS 東雲メイン車両展示スペースにて展開中の「BLITZ × A PIT AUTOBACS MFゴースト 86GTレプリカプロジェクト」実車をはじめとする展示車両を囲み、特別ガレージトークが開催される。実車の特徴やチューニングポイント、ドライブの魅力について、リアルな視点が語られる予定。

【登壇者】

BLITZスタッフ

三間雅文（音響監督）

相沢菜々子（エマ・グリーン役）

（敬称略）

【展示車両】

・BLITZ × A PIT AUTOBACS MFゴースト 86GTレプリカ

・第3戦・ザ・ペニンシュラ真鶴仕様 86GT

・TOYOTA 86 14R（TRD）

□アニメ公式サイト「イベント直前情報」のページ

※都合により、イベント内容が変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。

小田原市とのコラボレーション「MFゴースト 3rd Season×ODAWARA」が開催中！

開催期間：～3月31日

「MFゴースト」と小田原市によるタイアップキャンペーン第3弾が、3月31日まで開催されている。本キャンペーンでは、小田原市と「MFゴースト」の世界観を融合させた特別な企画が実施される。アニメファンだけでなく、小田原を訪れる観光客にとっても楽しめる内容となっている。

コラボ限定ストーリー「MFゴースト特別編 小田原サイドミッション -走りの原点を探して-」が楽しめるデジタルスタンプラリー開催！

昨年に引き続き、小田原市内の20店舗・施設を巡るデジタルスタンプラリーを実施。今回は、アニメ「MFゴースト」シリーズの脚本・山下憲一氏による書き下ろしのストーリーを各スポットで読み進めながら、カナタたちと一緒に小田原の魅力を体感できる豪華な企画となっている。

また、特別編の第1話が公開されており、物語のはじまり部分を読むことができる。

【第1話「カナタと相葉の小田原めぐり」あらすじ】

歴史ある城、潮風香る漁港、職人の技が息づく街――。各地で出会う静かな情熱が、主人公・カナタの中に眠る“何か”を少しずつ呼び起こしていく。果たして彼は、小田原で走りの原点に何を見るのか？

□第1話「カナタと相葉の小田原めぐり」のページ

□小田原市公式サイト

□コラボキャンペーン公式サイト

真鶴町とのコラボレーション「MFゴースト 3rd Season×MANAZURU」開催中！

【開催スケジュール】

2月18日～：室内特別展示

2月22日：「MFゴースト」コックピット体験会

3月1日：「ザ・ペニンシュラ真鶴」主力車種・キャラクター集結展示

3月21日：MFG大抽選会「ザ・ペニンシュラ真鶴」編

3月31日まで、真鶴町とのコラボレーション「MFゴースト 3rd Season×MANAZURU」が開催される。展示や抽選会などさまざまな企画が実施される予定。詳細はコラボ特設サイトにて確認できる。

□「MFゴースト 3rd Season×MANAZURU」特設サイト

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会