YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「粗利は〇〇の考え方ができないと増えません！今からでも一緒に黒字経営を目指しませんか？」と題した動画を公開。倒産させないプロとして1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの経営者が誤解している「粗利」の重要性と、それを爆増させる具体的な方法について解説した。



市ノ澤氏は冒頭、「売上の100倍、粗利の方が大事」と断言。多くの経営者が売上の数字を追いかける一方で、利益の源泉である粗利を増やす方法を正しく理解していないと警鐘を鳴らす。



動画ではまず、一般的に「売上総利益（売上から売上原価を引いたもの）」と認識されがちな粗利について、氏が経営で用いる「限界利益（売上から変動費を引いたもの）」という概念を解説。変動費とは「売上に比例して発生する費用」であり、この限界利益こそが固定費を支払い、最終的な利益を生み出す原資になると説明した。



その上で市ノ澤氏は、粗利を爆増させる6つの方法を提示。多くの経営者が陥りがちな「売上を増やすために値引きをする」という安易な戦略の危険性を指摘する。氏は「売上が1.5倍になっても、利益率が下がれば最終的な粗利額は減ってしまう」と述べ、数字のマジックに騙されてはならないと強調した。



特に注目すべきは、「固定費を増やして売上をさらに上げる」という逆説的なアプローチだ。市ノ澤氏は、経営者にとって最も重要な能力は「お金を使えば使うほど、儲かる能力」であると語る。闇雲な経費削減ではなく、広告宣伝費や研究開発費といった「未来費用・戦略経費」に適切に投資し、将来の売上や利益に繋げることが一流の経営者の条件だと説いた。



最後に市ノ澤氏は、本日の黒字格言として「お金を残したければ売上ではなく、とにかく粗利を見ろ！」と締めくくった。売上という数字の大きさだけでなく、その中身である「粗利」に注目することが、会社を成長させ、黒字経営を盤石にするための第一歩であると言えるだろう。