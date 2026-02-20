『東京P.D.』“レジェンド”声優・大塚明夫の出演決定 物語の鍵を握る重要人物を熱演「ワクワクしております」【コメントあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）に、声優の大塚明夫がゲスト出演することが発表された。ドラマ終盤で物語の鍵を握るキーパーソンとして登場する。
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
大塚が演じるのは、刑務所に服役している受刑者の大沼保（おおぬま・たもつ）。大沼は、22年前に政和党幹事長を務めていた清原崇（きよはら・たかし）が爆殺未遂に巻き込まれた未解決事件について知っていることがあると今になって名乗り出る。それは清原が当時住んでいた自宅マンションの前で、何者かが仕掛けた爆弾が爆発し重傷を負った事件で、自己啓発団体の“新生自尊の会”が関わっているとされていて…。
大塚は、声優、ナレーター、俳優と幅広いジャンルで活躍しており、『メタルギアソリッド』シリーズのソリッド・スネーク役や、『攻殻機動隊』シリーズのバトー役、『ブラック・ジャック』のブラック・ジャック役、『ルパン三世』の次元大介役など、数多くの人気キャラクターを演じている。そんな圧倒的な存在感を誇る大塚が、ドラマ終盤で物語の鍵を握るキーパーソンとして登場する。
また21日午後3時30分より、『東京P.D. 警視庁広報２係 名場面一挙放送！２月24日火曜夜９時から第５話！』（※フジテレビほか）と題して、これまでのダイジェストや名シーンを総ざらいする特別放送も。これを見れば第１〜４話まで一気に追いつける内容となっており、ここでしか見ることのできないメイキング映像も大公開する。さらに、第５〜７話の初出し映像も解禁される。
■大塚明夫コメント
大沼役で出演が決まりました大塚明夫です。ワクワクしております。なにしろ面白い。社会派ドラマはだいたい元ネタになる事件がありますが、今回も未解決の事件です｡皆様どうぞお楽しみに！
