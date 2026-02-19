元SDN48のギャルタレント、現在の職業明かす「見た目めっちゃ変わった」「仕事できそう」と話題に
【モデルプレス＝2026/02/19】元SDN48メンバーでギャルタレントとして活躍したなちゅが、17日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。現在の職業について明かした。
【写真】ギャルサー出身41歳元SDNメンバーの現在の姿
この日のスタジオトークでなちゅは「元々SDN48っていうアイドルグループに入ってたり、ギャル書道家とか、芸人とか好き勝手に自分でやりたいことをやっていたんですけど」と自身のこれまでの芸能活動を振り返った後「今は不動産になりまして」と現在は不動産業に就いていることを告白。「今日も内見からスタジオに入った」と明かしていた。
「どういう流れで不動産業界に入った？」と聞かれたなちゅは「元々父が不動産屋で」と返答。しかし、父親が病気になってしまい、会社を継ぐ思いで不動産業に転職したという。その後、父親の病気は治ったそうで「今は独立して1人でやっている」と語っていた。視聴者からは「見た目めっちゃ変わった」「仕事できそう」「別人のよう」といった声がSNS上で上がっている。
なちゅは1984年12月生まれ、大阪府出身。2006年4月に日本テレビ系「恋のから騒ぎ」の13期生として出演。その後、ワタナベコメディスクール女性タレントコース1期生を卒業しデビュー。2009年8月からSDN48としての活動を開始し、2010年5月に正規メンバーに昇格。2012年3月にSDN48を卒業した。（modelpress編集部）
