厳選！家事を賢くサポートしてくれるAI家電6選【趣味と遊びの“新定番”】

最新家電に欠かせない機能として近年、注目を集めているのがAIだ。家族の好みを学習して最適に運転したり、会話型でのやりとりなどができる。AI家電におまかせで快適に過ごせるのだ。

家電はさまざまな最新技術を導入することで、より細かな制御が可能になったり、自動化したりして、生活がより快適に、楽ができるように進化してきた。現在、さまざまな家電での導入が進んでいるのがAIだ。

例えば、各種センサーが取得した温度や湿度などの情報を元に自動制御する。ここまでは従来の家電でもできたが、AI家電なら、さらに家族の使い方を学習して自動的に好みや使い方にあった制御を自動的にしてくれるのだ。パナソニックの炊飯器「ビストロX9D」ではリアルタイムセンサーから得た情報を元に9600通りから最適な火力や加圧時間などを制御することでより美味しく炊ける。

さらに生成AIとのやりとりができる家電も登場。スマホアプリ上で対話することでその結果を家電にフィードバックしたり、最適なメニューやコースのダウンロードができる。最新のAI家電なら家事がより簡単に楽しくなる！

家電ライター

コヤマタカヒロさん

調理家電やデジタルガジェットのほか、季節家電にも精通する広い守備範囲をもつ家電ライター。家電のテスト＆撮影のためのスタジオ「コヤマキッチン」も運営するなどマルチに活躍中。

＜家電編＞

進化系AI家電

1. 生成AI対話サービス「クックトーク」で献立を相談できる

シャープ

「ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3C」（実勢価格：17万6970円前後）

ヘルシオでは従来モデルよりクラウド機能が充実していました。新たに生成AIに対応し、音声でやりとりが可能に。クセはありますが、AI料理の未来がいち早く体験できます（コヤマさん）

過熱水蒸気で解凍や計量が不要な全自動の「まかせて調理」ができるウォーターオーブン。ほったらかしで多彩な料理が可能。さらに生成AIを活用した「クックトーク」に対応し、スムーズな対話で調理をサポートしてくれる。

▲「クックトーク」ではAIアシスタント『しおりちゃん』と対話形式でやりとりが可能。レシピの相談や分量の変更などもできる

▲生成AIによる音声対話が可能。手順や調理のコツを教えてくれるので、手が離せないときも使いやすい

2. お米の状態をリアルタイムで検知して美味しく炊ける

パナソニック

「可変圧力IHジャー炊飯器 ビストロ SR-X910D」（5.5合：8万9100円）

炊飯時の内釜の中の状態を状態をリアルタイムで検知することで、乾燥が進んでしまった古米や備蓄米なども最適に炊飯できます。甘みのあるバランスのいいご飯が楽しめました（コヤマさん）

4つのセンサーでお米の状態をリアルタイムで検知。お米の状態に合わせて、9600通りから最適な炊き方に調節する「ビストロ匠技AI」機能を搭載する。

▲新搭載のリアルタイム赤外線センサーを加えた4つのセンサーが、お米の含水率や吸水速度などを検知し、火加減や加圧時間などを自動調節する

3. 衣類の状況をセンシングして最適に「AIお洗濯」

日立

「ビッグドラム BD-STX130M」（実勢価格：32万8000円前後）

「AIお洗濯」機能をオンにするだけで、洗濯物や水の状態を自動で検知して最適に洗ってくれる。また、化繊衣類が多いときは乾燥時間を短縮するなど、すべておまかせ可能（コヤマさん）

高濃度の洗剤液を素早く浸透させる「ナイアガラ循環2段シャワー」やシワを伸ばしながら乾かす「らくはや風アイロン」機能を搭載。布の量、汚れ、水温などを検知する「AIお洗濯」機能も備える。

▲水の硬度や水温、汚れの状態などを洗い、すすぎ、脱水、乾燥の各工程でセンシングして最適に自動制御できる

4. 冷暖房の好みをAIが学習して最適に自動運転できる

ダイキン

「AXシリーズ」（実勢価格：17万6000円前後）※14畳

エアコン周辺の室温だけでなく、壁や床の温度をセンシングするため、部屋全体を快適な温度にできます。AIが好みを学んで自動運転をしてくれるので細かな微調整が不要です（コヤマさん）

季節やシーンに合わせて温度と湿度をコントロールするAI快適自動運転と節電自動運転機能を搭載。床や壁の温度をセンシングした上で、好みの運転を記憶してAIが最適に制御してくれる。

▲本体前面下部に160度の範囲を一度に見渡せるワイドレンジの赤外線センサーを配置。輻射熱が計測できる

5. ヒゲの濃さをAIが検知してブーストモードでしっかりカット

パナソニック

「ラムダッシュPRO 6枚刃 ES-L690U」（6万8310円）

深剃りと肌への優しさを両立した高性能シェーバー。アゴ下などのヒゲの濃い部分では自動的にBOOSTモードに切り替わるので、場所を気にせずスムーズに剃ることができました（コヤマさん）

新6枚刃システムと約14,000ストローク／分のリニアモーター高速駆動で深剃り。ヒゲの状態を検知してパワーを自動制御する「ラムダッシュ AIナビ」を搭載する。

▲ラムダッシュAI ナビにナビLEDを新搭載。ヒゲが濃い場合などは自動的にBOOSTモードに切り替わり強力にカット。LEDはオレンジに点灯する

▲4枚の極薄深剃り刃と2枚のアゴ下トリマー刃を組み合わせた6枚刃を採用。くせヒゲや寝たヒゲも逃さず、しっかり捕らえてカットできる

6. AIが好みの仕上がりを学習して洗濯

シャープ

「プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-12X1」（実勢価格：34万6210円前後）

ヒートポンプにサポートヒーターを組み合わせた独自のハイブリッド乾燥方式で乾燥性能が高い。使用頻度の高い標準コースでも、仕上がり評価を送信することで、AIが学習して好みの仕上がりに近づけてくれます（コヤマさん）

独自の「ハイブリッド乾燥NEXT」を搭載し、温湿度センサーとAI制御により、乾燥ムラを低減できる。生成AIサービス「COCORO HOME AI」に対応。

▲独自形状の「モモンガファン」の大風量で乾燥させるため、衣類の乾燥シワを低減できる

▲「COCORO HOME AI」では衣類の洗い方などについて会話形式でやりとりが可能。ダウンロードコースも用意

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P34-35ページの記事をもとに構成しています

＜監修・文／コヤマタカヒロ＞

