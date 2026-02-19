今選ばれてるのはコレ！？【40・50代】が参考にしたい！「最旬トレンドヘア」

髪悩みが増えがちな大人世代。ボリューム不足や髪質の変化をカバーしつつ、今っぽさも手に入れたいと思う人は多いはず。そこで今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された印象を与える、旬のスタイルをピックアップしました。表情まで明るく見えそうな、魅力的なデザインをご紹介します。

冬の装いに映えるスタイリッシュなショートボブ

上半身にボリュームが出やすい冬は、首元がすっきり見えるショートボブならクールに着こなせそうです。ベースはほんのりプツッとラインを残してきちんと感を出しつつ、全体はふんわりとした丸みのあるシルエットで女性らしいやわらかさを演出。くすみブラウンのカラーリングが質感をしなやかに見せ、上品で落ち着いた雰囲気を与えています。

結べる長さが嬉しい！ まろやかブラウンのプチウルフボブ

ベースを肩のラインで外ハネにした、長めのプチウルフボブ。首元でキュッとくびれをつくることで、重たくなりがちなボブにメリハリが生まれます。カラーは肌なじみのいいまろやかなブラウン。ウルフ特有の軽やかな動きがありながら、派手すぎないバランスが大人世代にフィットしそうです。

ハイレイヤーで魅せる！ 大人の縦長シルエット

高めの位置からレイヤーを入れたハイレイヤースタイルは、スタイリッシュな印象を求める人に◎ トップはコンパクトに内側へ入れ、ベースはストレートタッチで肩までおろすことで縦のラインを強調しています。ナチュラルブラウンの落ち着いた色味が、レイヤーによる大胆な動きを品よくまとめています。甘さを抑えた都会的でスッキリとしたスタイルです。

暗髪でも重たく見せないミニボブパーマ

艶やかな質感が目を引く、暗髪のミニボブスタイル。ゆるく縦にうねるようなパーマを施すことで、暗いトーンの髪色でも平面的な印象にならず、自然な立体感が生まれます。ベースはあえて内側におさめてまとまりを重視し、首元をしっかり出すことで清潔感のある仕上がりに。動いた瞬間に見える毛束の表情が、大人ならではの余裕を感じさせてくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@kitadani_koujiro様、@katayu1204様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里