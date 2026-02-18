芦田愛菜と岡山天音が共演する特集ドラマ『片想い』が3月26日、27日の2夜連続で放送されること決定し、あわせて追加キャストとメインビジュアルが公開された。

本作は、脚本家・岡田惠和が“片想い”の喜びと幸せを描くオリジナルラブストーリー。盛岡市の商店街で育った優衣（芦田愛菜）は、隣の豆腐屋の息子・健二（岡山天音）にずっと片想いをしている。東京で働いていた健二が実家の豆腐屋を継ぐために帰郷し、優衣もまたその豆腐屋で働くことになるという、片想い街道をひた走るヒロインの姿を描く。

新たに出演が発表されたのは、武田玲奈、矢柴俊博、羽田美智子、白石加代子の4名。武田は健二の東京時代の同僚・島田涼花、矢柴は健二の父・菅原隆、羽田は優衣の母・菅原由香、白石は健二の祖母・菅原千寿子をそれぞれ演じる。武田は「ふと初心に帰るような、懐かしい気持ちになる」とコメントし、矢柴は「喜びも悲しみもある人生を、丁寧に生きる」と役柄への思いを語っている。

音楽を担当するのは、南カリフォルニア出身のアーティスト、ジンジャー・ルート。自身初のドラマ音楽制作となり、「『片想い』のサウンドトラックを担当させていただきました！ 全力で作ってみました」と意欲を見せている。

メインビジュアルは、写真家・川島小鳥が盛岡ロケの合間に撮影した優衣と健二の2ショットを、アートディレクター・大島依提亜がデザインしたもの。柔らかな空気感が漂うビジュアルとなっている。

コメント●武田玲奈（島田涼花役）ふと初心に帰るような、懐かしい気持ちになる。ただキュンキュンするとかだけじゃなくて、人に恋するってこんなにも豊かな気持ちになるんだと改めて感じさせて頂いた作品でした。私はそんな片想いをしている女の子にソワっとさせるような役どころです。是非、楽しんでいただけばと思います。

●矢柴俊博（菅原隆役）豆腐屋を演じました。大豆から豆乳が生まれ、豆乳が固まって豆腐となり、澄んだ水槽に解き放たれるあの瞬間の、神々しさ、透き通るような感覚が忘れられません。「丁寧に作る。喜びも悲しみもある人生を、丁寧に生きる」。個人的な話で恐縮ですが、この脚本・監督・作品から、今後の生き方に少なからず影響を受けました。とてもささやかなお話です。だからこそ信じられる作品です。

●羽田美智子（菅原由香役）大好きな岡田さんワールドで、チャーミングなお母さん役を演じさせていただきました。主演の芦田愛菜さんとは、かねてから親子役ができたらなーと想っていましたので、私の片想いは両想いになりました。監督の津田さんが岡田さんワールドをさらに盛り上げて、恋する乙女心と周囲の人間模様を面白可笑しく演出されて、笑顔溢れる現場でした。人や何かをこんなにも純粋に愛せるなんて……キュンとした日々を思い出しながら作品に挑みました。

●白石加代子（菅原千寿子役）町の片隅で人々の暮らしに寄り添いながら、お豆腐づくりと一途に向き合って生きてきたおばあちゃんの役です。好きなものを信じ、毎日手を、体を、動かし続ける姿は、長年俳優として歩んできた時間とも重なりました。芦田さん扮する優衣のまっすぐな「好き」がとても愛おしい。何事においても「好き」を大切に抱き続けることが、人生を静かに、豊かにしてくれるのだと感じています。

●ジンジャー・ルート（音楽）この度、「片想い」のサウンドトラックを担当させていただきました！ 初めてのドラマなので、“できるかな？”、“大丈夫かな？”って不安を抱いていたんです。恋が芽生える主人公の性格や、ドラマの甘酸っぱいテーマに合わせる音楽を制作することは、大きな挑戦だったのですが、挑戦やアドベンチャーをいつも経験したかったので、全力で作ってみました。皆さんに聴いて頂けることが楽しみです！

（文＝リアルサウンド編集部）