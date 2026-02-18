◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール４日目 練習試合 巨人3―3ロッテ 7回降雨コールド（17日、沖縄・那覇）

5回に死球を受けた丸佳浩選手の代わりに代走で出場した宇都宮葵星（きさら）選手。俊足が売りで、内外野こなせるユーティリティープレーヤーとしての進化過程にある育成選手です。

代走に出たあとの初球、いきなり2塁に向かって走った宇都宮選手。ロッテのキャッチャー松川虎生選手が2塁にいいボールを投げてきますが、相手内野手のタッチをかいくぐり、みごと盗塁を成功させました。

「スタートは少し遅かったんですけど、ヘッドスライディングでかわせたので、収穫ですね。ベースが大きくなったので、（タッチを）かわしやすくなりますし、リードの幅も変わってきますし、自分にとってはプラスですね。本当に大きいんですよ（拡大ベース）」

拡大ベースの大きさは18インチ。前のベースの15インチ（38.1cm）から3インチ（7.6cm＝1000円札など紙幣の縦の長さ）大きくなったことになります。

阿部慎之助監督も拡大ベースの影響について「ベースが大きくなっている分、少しでも逸れたらタッチまでの時間が去年よりも長くなる。ランナーもファーストから見たら（ベースの）右側にスライディングするんだけども、（相手野手は）捕ってから距離がある」と説明。「しっかりバッテリーが協力しあわないと、なかなかアウトにできないなというのは感じます」と語りました。

拡大ベースの採用で、足がある選手にとってはアピールの場が増えることになりそう。宇都宮選手も「途中から出て、走って成功させるのが自分の立ち位置。そこでの成功はまだ1回ですが、チャンスは少ないですけど、成功させるための準備はやっていきたいと思います」と支配下への意気込みを語りました。