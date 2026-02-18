チュッパチャプス新作グミ登場♡むぎゅ食感が楽しい2層チューブ

世界160カ国以上で愛される世界No.1棒付きキャンディブランド※「チュッパチャプス」から、毎日をもっと明るく彩る新作グミが登場します。2026年3月23日（月）より全国で発売されるのは、2層チューブ型が特長の「チュッパチャプス サワーチューブグミ」と「チュッパチャプス サワーチューブロンググミ」。カラフルでポップな見た目と新感覚の食感が、日常に小さなFUNを届けてくれます♡

むぎゅっと新食感のヒミツ

今回登場する2種類はいずれも、2層チューブ形状とサワーパウダーを組み合わせたこれまでにない“むぎゅっ”とした食感が特長です。

外側には酸っぱいパウダーがコーティングされ、ひと口目から爽やかな刺激を感じられる仕上がり。内側はやわらかく弾力のある食感で、噛むほどに甘酸っぱさが広がります。

見た目の楽しさだけでなく、食べた瞬間の驚きまで計算された、新しいおやつ体験を叶えてくれる存在です。

キハチ 青山本店であまおう尽くし♡春限定アフタヌーンティー

選べる2タイプの楽しみ方

「チュッパチャプス サワーチューブグミ」は、容量55g。青リンゴ、パイナップル、オレンジ、ストロベリー、グレープの5種類のフルーツ味が楽しめる一口サイズで、カラフルな色合いも魅力です。

気分に合わせて味を選べるのが嬉しいポイント。

一方、「チュッパチャプス サワーチューブロンググミ」は容量24g。甘酸っぱいグレープ味のロングタイプで、ちぎったり丸めたりと自由な食べ方が楽しめます。

鮮やかなカラーと遊び心のある形状で、ちょっとしたリフレッシュタイムをもっと楽しくしてくれます♪

発売情報とブランド背景

発売日はどちらも2026年3月23日（月）。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売されます。

※【世界No.1棒付きキャンディブランド】について

ユーロモニターインターナショナル調べ；菓子・スナック類2025年版、グローバルブランドネーム、小売販売額（2024年）

カラフルな甘酸っぱさで毎日にFUNを

おやつタイムをもっと自由に、もっと楽しくしてくれるチュッパチャプスの新作グミ。気分転換したいときや友達とのシェアタイムにもぴったりです。

むぎゅっとした新食感と爽やかな酸味がクセになること間違いなし♡いつもの日常に、小さなワクワクをプラスしてみてはいかがでしょうか。