【しまむら最新チラシ】「18日やばいよね」ソフチー、リトシーなど子供服の新作が大量！ママたち頑張るしか...。

「しまむら朝イチ特攻しに来た」「18日しまむらやばいよね」「オンラインがんばる！」−−。

2026年2月18日販売開始のファッションセンターしまむらの「ベビー・キッズフェア」第2弾のラインアップが、ママたちの間で話題になっています。「LITTC（リトシー）」や「soft cheese（ソフトチーズ）」といった人気ブランドの新作が勢ぞろい。店舗でもオンラインでも争奪戦となりそうです。

ソフチー新作が今回も激カワ♡

「リトシー」からは、セレクトショップ「LINK（リンク）」とのコラボアイテムが登場しています。リンクは、ディズニーをはじめとするセレクトアイテムや、親子リンクできるオリジナルアイテムなどを展開しているお店です。

ピーターパンやミッキーマウスデザインのTシャツは、メンズ（1639円）とベビー・キッズサイズ（1419円）があります。

ディズニープリンセスデザインのレディース向けプルオーバーは1639円。同デザインのベビー・キッズサイズのトップス（1419円）もあるので、親子でおそろいのコーデができます。

ベビー・キッズサイズは90cm〜120cmサイズがあり、兄弟姉妹でのおそろいもできますよ。

2児のママがプロデュースする「ソフトチーズ」の新作も注目度が高いです。前回のコレクションは大反響を呼び、一部アイテムは後日受注生産となりました。

今回は、レトロ可愛いデザインのTシャツ（1419円）、裾のフリルが特徴的なパンツ（1639円）、ドレープ感が絶妙なブラウス（1969円）などをラインアップしています。

そのほかにも多数のベビー・キッズサイズの服が登場しているので、店頭やオンライン（しまむらパーク）でチェックしてみてください。

サンリオ、リラックマ...キャラグッズも大量！

サンリオキャラクターズ、リラックマ、パンどろぼう、仕事猫をはじめ、今週はキャラクターグッズも大量です。

編集部の注目は、サンリオの「ダイカットチャーム」と「マルチケース」（各1089円）。2月22日の「猫の日」に向けたコレクションで、パステルカラーの優しい色味と猫耳デザインがとってもキュートです。チラシには、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、ポチャッコのデザインが掲載されています。

パンどろぼうの注目は、ベビー・キッズサイズのパジャマ（上下セット）。90cm・100cmサイズは1639円、110cm・120cmサイズは2189円。お手頃価格なので、パンどろぼう好きは要チェックですよ。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）