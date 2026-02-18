Threadsに投稿された、手作りの「ちびまる子ちゃん餃子」が3.6万のいいねを集めて話題になっています。その完成度の高さに、「達人すぎてAIを疑うレベル」「可愛すぎて食べれません！」と驚きの声が続々と寄せられました。



【写真】これが餃子…！？

投稿したのは、キャラ飯作りが好きなママ、miyukiさん（@12miyuki17）。ホットプレートに並んだ12個の餃子は、国民的テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』に出てくるキャラクターを再現したもの（オマケで『コジコジ』もいます）。



どの餃子も表情豊かで、お父さん（さくら ひろし）は酔っ払っていたり、野口さんは不適な笑みを浮かべていたり…！おじいちゃん（さくら 友蔵）からは「まる子や〜」と聞こえてきそうです。



もちもち食感の皮は水餃子にぴったり！2枚目の画像には、おじいちゃんや丸尾くんの餃子がぷかぷかと浮かんでいました。



投稿したmiyukiさんに話を聞きました。



ーー今回の餃子作りで一番こだわったことや大変だったことは？



「少し目が離れても近くても全然違う顔になったりするので、その距離感などを何度かやり直し、画像を見ながら頑張りました。大変だったことは、竹炭パウダーを混ぜた黒い生地で、髪の毛の他に目や眉毛などを作ったのですが、すごく細く・小さくするのが大変でした」



ーー食卓に出した時のご家族の反応はいかがでしたか？



「息子は笑いながら、『野口さんもいる！永沢くんは食べたくなーい！』など、一つひとつ見ながら楽しそうにしてくれていました。スープに入れた友蔵は、『なんだか切ない』と笑ってましたね（笑）」



ーー「キャラご飯」を作り始めたきっかけは？



「昔から料理が好きで、キャラ弁作りも好きでした。ですが、キャラ弁を作る回数がなかなか無く…キャラクターものをご飯で作ったらいつも以上に子どもが喜んでくれるのと、私自身そういうのを作るのが楽しくて好きなので、そこからキャラクター物ばかり作るようになっていました」



ーーこれまで作ったキャラご飯の中で、お気に入りを教えてください。



「『芸人味玉』を作るのが好きです。あとジブリが大好きなので、ジブリご飯を作るのも好きです」



あまりにリアルな餃子に、多くのコメントが寄せられています。



「プレートの上だと可愛いのに、スープに入ると事件の臭いするのなんで？サイコホラー料理ですよ（笑）」

「え…AIだと言って…！」

「ねぇ、なんでこんな天才飯作れる人がいるの…すごすぎ…」

「コジコジ可愛くて食べられない（笑）」

「スープに入ってるお父さんとおじいちゃんが温泉に浸かってるみたい」



「作ることが大好きな、ただの素人母ちゃんです」と答えてくれたmiyukiさん。Instagram（@m17i07）やTikTok（@12miyuki17）では、手作りとは思えない数々のキャラクターご飯を見ることができます。どのキャラクターもいきいきとした表情が魅力的です。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）