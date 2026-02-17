１７日の東京株式市場はやや買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１２円高の５万６８１９円と小反発。



前日の米国株市場がプレジデント・デーの祝日で休場だったことから手掛かり材料に乏しく、買い手控えムードが漂うなか先物主導でやや強含みでスタートした。ただ、前日も日経平均が５万７０００円台に入ると戻り売りを浴びて５万６０００円台に押し戻される展開となっており、つれて５万６０００円台後半で売りを優先する動きが強まる可能性がある。きょうはアジア株市場も軒並み休場で材料難が意識されやすい。そうしたなか、足もと外国為替市場で円安方向に振れていることは、輸出セクターを中心に下値を支える材料となりそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

