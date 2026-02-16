¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û20Ç¯Á°¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬¿§¤¢¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³ ºäËÜ²Ö¿¥¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤Ï¤½¤Î°è¤ËÃ£¤»¤ë¤«
¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ËÄ©¤àºäËÜ²Ö¿¥ photo by Sunao Noto / JMPA
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÂç²ñ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤¬²Ð³¸¤òÀÚ¤ê¡¢£²·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¡¢19Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿É´²ÖåçÍð¤ÎÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤Ï£³¿Í¤È¤â¥á¥À¥ë¸õÊä¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡¢¥¤¥¶¥Ü¡¼¡¦¥ì¥ô¥£¥È¤â¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤í¤¦¡£ÉúÊ¼¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥°¥Ð¥Î¥ï¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃÄÂÎ¥Õ¥ê¡¼¤Ï£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥é¡¦¥Ê¥¡¦¥°¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÏÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âç´Ñ½°¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ÆÇÈÍð¤òµ¯¤³¤»¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤Ï£´²óÅ¾¤âÄ·¤Ö¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡20Ç¯Á°¡¢¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç´¿´î¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¹ÓÀîÀÅ¹á¤¬¤â¤·¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç³ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤Ç¤Î³«²ñ¼°¡¢³«±é¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹µ¤¨¼¼¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¶öÁ³¤Ë¤â¹ÓÀî¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×
¡¡¤½¤¦°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡¢°ú¤»ß¤á¤ë¤Î¤â¼ºÎé¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤ò¤º¤Ã¤È¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤¦¶»Ãæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡Ø¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡Ù¤Î¶Á¤¤Ïº£¤âÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥À¥ë¤Ê¤·¤ÎÆü¡¹¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢"¼«Ê¬¤¬¼èºà¤ËÍè¤¿¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«"¤È°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ÃÄÀ¤â¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÓÀî¤Î±É¸÷¤Î¥È¥ê¥Î¤Ç¤Î±éµ»¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Úµ»½Ñ¤Ï³×¿·¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬...¡Û
¡¡¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Î¹ÓÀî¤Ï¡¢SP¤¬66.02ÅÀ¤Ç¶Ïº¹¤Î£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¹½À®¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¥»¥«¥ó¥É¤Ï£³²óÅ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¾å°Ì¤òÁè¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥ê¥µ¤Ï£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ë£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÆñÅÙ¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÃæ°æ¤Î¤è¤¦¤ËSP¤«¤é¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºäËÜ¤ÏÇúÂ®¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Á°¸å¤Î¹©É×¤â¶Ë¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ÓÀî¤Ï125.32ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü£²²óÅ¾¥ë¡¼¥×¡¢£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Î£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ï£²²óÅ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤Î¸«¤»¾ì¡¢¥¤¥Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é¤Î£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É±éµ»¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤º¡¢Èþ¤·¤µ¤Ïº£¤âµ¤¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢±éµ»¹½À®ÅÀ¤â¹â¤¯¡¢¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¥ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢º£¤ä£³²óÅ¾¤Î¥»¥«¥ó¥É¤Ë¤Ï£³²óÅ¾¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¾å°ÌÁè¤¤¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£²ó¤Î¸ÞÎØÃÄÂÎ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥°¥Ð¥Î¥ï¤Ï£³¡Ü£³¤òÄ·¤Ó¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¤¬£³¡Ü£²¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ï¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼Â¤Ï¹ÓÀî¤â£³¡Ü£³¤ò²Ì´º¤ËÄ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¥È¥ê¥Î¤Ç¤â¼«¿È¤ÏÄ·¤Öµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¹¥ë¥Ä¥«¥ä¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤ÎÙÉ¹³¤·¤¿Àï¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥â¥í¥¾¥Õ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ç£³¡Ü£²¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Éé¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°¹½À®¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤ÎÀï½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¹ÓÀî¤¬¥ß¥é¥Î¤Î¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡Íø¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦Á´ÂÎ¤Îµ»½Ñ¤Ï³×¿·¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÏÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤ÎÂÎ¤Ä¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤ä¹Ô¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¤í¤¦¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¡¢20Ç¯Á°¤È¤Ï³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤éÃ±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ï¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë......¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¿¿Íý¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿¿¤Ë°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢»þÂå¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡»þÂå¤ò±Û¤¨¤¿Áª¼ê¤ÎÍ¥Îô¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢°ã¤¦»þÂå¤Ç¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤Ï¸½Âå¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¿Í½÷À½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿°ËÆ£¤ß¤É¤ê¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¡£
¡¡¹ÓÀî¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ï·Ý½ÑÅª¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Èà½÷¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÅëí¤Ê±éµ»¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¾¡Éé¤Ç¤â°ã¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£´Ñ½°¤ÎÇ®µ¤¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¤Î£³¿Í¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¹ÓÀî¤Î°è¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ï±Ê±ó¤Î¥É¥é¥Þ¤À¡£