Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ö·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÈÀ¤³¦°ì¤Îå«¡É¤Ë¶ÃÃ²¡Ö¡Ê·»Äï»Ò¡ËÃÌ½Õ¤µ¤ó¤¬¥¦¥±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤ó¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£±£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼êÃ£¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤Ë¡Ö·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ä¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸°»³Í¥¿¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢º´Æ£½Ù¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ç¶¦¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¸°»³¤Ï£Ô£Â£Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤°Ê¾å¤Ë¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤µ¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Îº´Æ£¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò´î¤Ö¤È¡¢º´Æ£¤â¡ÖËÍ°Ê¾å¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¸°»³¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Îå«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ø¤é¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤µ¤¤¤È¤¤«¤éÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃç´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢å«¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î·Ã½Ó¾´¤¬¡Ö¤Í¤¨»Õ¾¢¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¡¢£±£°Âå¡¢£²£°Âå¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÌ½Õ¤µ¤ó¤¬Íî¸ì¤Ç¥¦¥±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÆ±Ìç¤Î·»Äï»Ò¡¦Î©ÀîÃÌ½Õ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯·Ý¿Í¤Î·Ã¤â¡Ö¥¤¥¹¼è¤ê¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Î¥¤¥¹¤ËÃ¯¤«¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Ð¤é¤¯ºÂ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤ÈÁê°ã¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃÌ½Õ¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£