¿Í´Ö¤ÎÊüÕûÎÌ¤È¼Á¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È²¼Ãå¡×¤ò³«È¯¡¢¤ª¤Ê¤é¤ò¸¡ÃÎ¤·Bluetooth¤Ç¿åÁÇÇ»ÅÙ¤òÄÉÀ×
¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¿Í´Ö¤ÎÊüÕû¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÂ¬Äê¤·¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÂå¼Õ³èÆ°¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È²¼Ãå¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿åÁÇÇ»ÅÙ¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÄ²Æâ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÈó¿¯½±Åª¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢½¾Íè¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤ä¿¯½±Åª¤Ê¸¡ººÊýË¡¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¿©»ö¤ä´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÈ¿±þ¤ò»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇÀµ³Î¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590137025001268
UMD Scientists Create ¡ÆSmart Underwear¡Ç to Measure Human Flatulence | UMD Department of Cell Biology & Molecular Genetics
https://cbmg.umd.edu/news-events/news/brantley-hall-umd-scientists-create-smart-underwear-measure-human-flatulence
³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È²¼Ãå¤ÎËÜÂÎ¤Ï¾®·¿¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢ÆâÉô¤Ë¤Ï¿åÁÇ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÅÅµ¤²½³Ø¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¶äÅÅÃÓ¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î²¼Ãå¤Î³°Â¦²ñ±¢ÉôÉÕ¶á¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢æêÌç¤«¤é¤ª¤Ê¤é¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¿®¹æ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤òµÏ¿¤·¡¢Bluetooth¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤é¤ÎÉÑÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Êü½Ð¤Î¶¯ÅÙ¤äÊÑ²½Î¨¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¡¼¥à¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹(MAI)¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤ò³«È¯¤·¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î³èÆ°ÎÌ¤òÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
38¿Í¤Î·ò¹¯¤ÊÀ®¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤Þ¤º2Æü´Ö¤ÎÄãÁ¡°Ý¤ª¤è¤ÓÄãFODMAP¿©¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ä²Æâ¤Ç¤ÎÈ¯¹Ú¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¾õÂÖ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£3ÆüÌÜ°Ê¹ß¡¢ÂÐ¾È·²¤Ï¾®Ä²¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î±Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÅüÊ¬¤ò´Þ¤àÄÌ¾ï¤Î¥°¥ß¤òÀÝ¼è¤·¡¢²ðÆþ·²¤Ï¿Í´Ö¤¬¾Ã²½¤Ç¤¤ºÂçÄ²¤ÎºÙ¶Ý¤Î¤ß¤¬Âå¼Õ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ì¥ê¥ó¤ò6g´Þ¤ó¤À¥°¥ß¤òÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È²¼Ãå¤Ï²ðÆþ·²¤Î¿©»ö¤ÎÊÑ²½¤ò94.7¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÂª¤¨¡¢ÂÐ¾È·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ°Õ¤Ë¹â¤¤¿åÁÇ»ºÀ¸¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë½õ¶µ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥é¥¿¥¹¡¦¥¢¥È¥é¥¹(¿Í´ÖÊüÕûÃÏ¿Þ)¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ä·ì°µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°å³ØÅª¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀµ¾ï¤ÊÊüÕû¡×¤Î´ð½àÃÍ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Ë25¡Á38g¤È¤¤¤¦½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤âÊüÕû¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥¼¥ó¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥¿¡¼(Áµ¤Î¾Ã²½¼Ô)¡×¤ä¡¢Êü½Ð²ó¿ô¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡Ö¿åÁÇÄ¶À¸»º¼Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Â¬Äê¤ÈÆ±»þ¤ËÊµÊØ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¼ý½¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎºÙ¶ÝÁÑ(¤½¤¦)¤ÎÁÈÀ®¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¬¥¹¤Î»ºÀ¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤ò²òÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Û¡¼¥ë½õ¶µ¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ventoscity¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÍÑ²½¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ventoscity¤Ï¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤«¤éÆÃµö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²¼Ãå¤òÃ±¤Ê¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®Ä²ÆâºÙ¶Ý°Û¾ïÁý¿£¾É(SIBO)¤äÅü¤ÎµÛ¼ýÉÔÎÉ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°åÎÅ»Ù±ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥ë½õ¶µ¤Ï¡Ö¡Ø¿Í´ÖÊüÕûÃÏ¿Þ¡Ù¤ÏÄ²ÆâÈùÀ¸ÊªÈ¯¹Ú¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê´ð½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©»ö¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤¬¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¡¼¥à¤Î³èÆ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÁÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£