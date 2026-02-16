¼«Å¾¼Ö¤Ç¡È»Ò¤É¤â¡É¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÊâÆ»Áö¹Ô¡×¤ò¤·¤¿¤éÈ³¶â¤Ë¤Ê¤ë¡© ¼ÖÆ»¤òÁö¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ³¶â¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤ò²òÀâ
¼«Å¾¼Ö¤Ï¸¶Â§¡ÖÊâÆ»ÄÌ¹Ô¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÉáÄÌ¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¼ÖÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¾å¡Ö·Ú¼ÖÎ¾¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¼«Å¾¼Ö¡×¤È¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜÎá¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ö¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Å¾¼Ö¡×¤ä¡ÖÂ¦¼ÖÉÕ¤¤Î¼«Å¾¼Ö¡×¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¡ÖÉáÄÌ¼«Å¾¼Ö¡×¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¼«Å¾¼Ö¤Ë¤ÏÍÄ»ùÍÑºÂÀÊ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¢³ØÁ°¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¾ï¤ËÊâÆ»ÄÌ¹Ô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊâÆ»¤Ë¡ÖÉáÄÌ¼«Å¾¼ÖÊâÆ»ÄÌ¹Ô²Ä¡×¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë
¡¦13ºÐÌ¤Ëþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï70ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¼ÖÆ»¤ÎÉý¤¬¶¹¤¤¾ì¹ç¤ä¼Ö¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Ãø¤·¤¯Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡×¤Ç¤â¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊâÆ»Áö¹Ô¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Î¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¡×¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤Î¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢È¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¸¡µó¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤ä¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëµ¯ÁÊ¡¦ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ÆºÛÈ½¤ò¼õ¤±¡¢Íºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢È³¶â¤òÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á°²Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼êÂ³¤¤Ë»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥ëー¥ë¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢È¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç·º»ö¼êÂ³¤¤Ë¿Ê¤Þ¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Á°²Ê¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÊ¬¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Ø¤Î¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÇÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ¿Â§¶â
¿·¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÊâÆ»Áö¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿Â§¶â¤Ï¡¢6000±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°¼Á¤«¤Ä´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö»ØÆ³·Ù¹ð¡×¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Î»ØÆ³·Ù¹ð¤Ë½¾¤ï¤º°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÈ¿Â§¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑ¡¦ÊÝ»ý¡§1Ëü2000±ß
¡¦¼×ÃÇÆ§ÀÚÎ©¤ÁÆþ¤ê¡§7000±ß
¡¦¿®¹æÌµ»ë¡§6000±ß
¡¦»ØÄê¾ì½ê°ì»þÉÔÄä»ß¡§5000±ß
¡¦ÌµÅô²Ð¡§5000±ß
¡¦2¿Í¾è¤ê¡§3000±ß
¤¿¤À¤·¡¢°û¼ò±¿Å¾¤äË¸³²±¿Å¾¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡Ë¤Ê¤É¤Î½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢È¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤É¤ª¤ê·º»ö¼êÂ³¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎã³°¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«Å¾¼Ö¤ÇÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤¿¤éÈ¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
ÉáÄÌ¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼ÖÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢13ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ä70ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ÏÎã³°¤Ç¤¹¡£
Îã³°¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ÖÆ»Áö¹Ô¤¬´ðËÜ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢6000±ß¤ÎÈ¿Â§¶â¤òÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
·Ù»ëÄ£ ¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¡Ê¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Ê¤É¡Ë
·Ù»ëÄ£ ¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ¸ÞÂ§1¡¡¼ÖÆ»¤¬¸¶Â§¡¢º¸Â¦¤òÄÌ¹Ô¡¡ÊâÆ»¤ÏÎã³°¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤òÍ¥Àè
·Ù»¡Ä£¸òÄÌ¶É ¼«Å¾¼Ö¤ò°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ¼«Å¾¼Ö¤Ø¤Î¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ¡ÊÀÄÀÚÉä¡Ë¤ÎÆ³Æþー¡Ú¼«Å¾¼Ö¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Û
·Ù»ëÄ£ Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÀÄÀÚÉä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Þ¤à¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー