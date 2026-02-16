Facebook¤¬¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈ¿ÂÐ¥Ü¥¿¥ó¡×¡£SNS¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ì¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2018Ç¯2·î¡¢¡ÖFacebook¤¬Ž¢È¿ÂÐŽ£¥Ü¥¿¥ó¤ò°ìÉô¤Ç¥Æ¥¹¥È¡£¡Ø¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¡Ù¥Ü¥¿¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤é¤·¤¤¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SNSÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í°Ê³°¤ÎÈ¿±þ¤òÁ÷¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¤¤Í¡¦¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¤ÎÆó¶Ë²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊýÌÌ¤ØÃåÃÏ¡£ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤À¤è¡×¤È°Õ»×É½¼¨¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢µ¤·Ú¤ËÈ¿±þ¤ò¼¨¤»¤ë¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤1ËÜ¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Îµ»ö¡§Facebook¤¬Ž¢È¿ÂÐŽ£¥Ü¥¿¥ó¤ò°ìÉô¤Ç¥Æ¥¹¥È¡£Ž¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤ÍŽ£¥Ü¥¿¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤é¤·¤¤
·ÇºÜÆü¡§2018Ç¯2·î14Æü
Ãø¼Ô¡§Bryan Menegus - Gizmodo US¡Î¸¶Ê¸¡Ï¡ÊÄÍËÜÄ¾¼ù¡Ë
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
È¿ÂÐ¤Ã¤Æ¡¢»È¤¦¤Î¤«¤Ê¤¡¡©
Facebook¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¥Ü¥¿¥ó¤ÎÆ³Æþ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Daily Beast¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ¿ÂÐ¡ÊDownvote¡Ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó°ìÉô´Ä¶¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖLike¡×¡ÖReply¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈ¿ÂÐ¡ÊDownvote¡Ë¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¡£¤¿¤ÀReddit¤¬¤Û¤«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò±£¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤ò½¸ÃÄ¤Ç²¡¤·¤Þ¤¯¤ë¹Ô°Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÂÁõ¤Ë¼ã´³¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊóÆ»¤Î½é½Ð»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ø¼°¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËFacebook¤ÏÊÆGizmodo¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Í¥Ü¥¿¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
²æ¡¹¤ÏŽ¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤ÍŽ£¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸ø³«Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤Î¤ß¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø³«¥Ú¡¼¥¸Åê¹Æ¤Ï¿äÄê5%¤ÎAndroid¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤º¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤â±Æ¶Á¤»¤º¡¢È¿ÂÐ¡ÊDownvote¡Ë¤Î¿ô¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÆü¤Î¥Æ¥Ã¥¯¤ÊÅú¤¨¹ç¤ï¤»
Í½¸ÀÅªÃæÅÙ¡§¡ú¡ú
¥í¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú
ºÆÉ¾²ÁÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú