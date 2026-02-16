「Freedom and Joy」をコンセプトに掲げた“小さい”ランクル

トヨタは2025年10月21日、新型「ランドクルーザーFJ」を世界初公開しました。

ランドクルーザーシリーズに新たに加わるこのモデルは、伝統を継承しつつ、より多くの人々にその魅力を届けることを目指して開発された新世代の車両です。

ランドクルーザーの歴史は、1951年に誕生した「トヨタBJ型」にまでさかのぼります。日本車として初めて富士山6合目への登山を達成して以来、「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」という使命を掲げ、70年以上にわたり世界中の過酷な環境で人々の生活を支えてきました。その累計販売台数は1215万台を超え、190以上の国と地域で愛用されています。

現在のランドクルーザーは、フラッグシップモデルの「300シリーズ」、高い耐久性を誇るワークホースの「70シリーズ」、そして2024年に登場した中核を担う「250シリーズ」という3つの系統で構成されています。今回発表された新型「ランドクルーザーFJ」は、そこからさらに派生し、「ランクルの原点にある実用性」と「誰もが気軽に楽しめる自由」を融合させたモデルと位置づけられています。

発表会に登壇したトヨタのBrand Creation Office、サイモン・ハンフリ−ズ氏は「2年前、ランドクルーザー”250″を発表しました。原点に立ち返り、ランドクルーザーを再定義する試みでした。あの発表会で『これは始まりにすぎない』とお話ししました。ランドクルーザー・シリーズは”250″が中心にいて、”300″は突き詰めた頂点、そして”働くクルマ”の”70″という”家族”です。今回、その”家族”に新しい仲間、新世代に向けた『ランドクルーザー “FJ”』が加わります。

“FJ”は、これまで以上に多くの人々へランドクルーザーならではの体験をお届けするために生まれました。長年愛されてきた信頼性と機能性をミニマムなサイズに詰め込み、”70″に匹敵する走破性とカスタマイズ性を両立したデザインで、若い世代、より多くの人々の手に届く存在を目指します」と、その狙いを明らかにしました。

また、ランドクルーザーシリーズのチーフエンジニアである内山征也氏は、開発の経緯について次のようにコメントしています。

「ランドクルーザーFJは、ランドクルーザー250で原点回帰した中で見えてきた、『もっと多くのお客さんの生活を支えられる』『ランクルの魅力を もっと伝えられる』という考えから生まれました。まだまだランドクルーザーに縁遠い地域や世代の方々へ、トヨタの『For You, To You』というキャッチフレーズの『To You』としてお届けしようと。そのために、まずはいろんな人に使っていただきやすいよう『アフォーダブル』であることを重視し、このサイズ感のモデルを投入します」。

モデル名の「FJ」は、「Freedom and Joy（フリーダム アンド ジョイ）」の頭文字から取られており、内山氏は、「もちろん、FJ40など昔のランクルを思い浮かべる人もいらっしゃるでしょうし、そういった歴史的な意味合いも若干はありますが、主には『新しい世代に、新しいモビリティの自由（Freedom）と、新しい楽しみ（Joy）を』という思いを込めています」と、その名前に込められた願いを説明しました。

この新型ランドクルーザーFJは、2年前のランドクルーザー250の発表時にシルエットが披露されましたが、その時点ではまだ具体的な要件は固まっておらず、そこから開発が進められたということです。

なお、同モデルの発売は2026年年央頃予定とされています。