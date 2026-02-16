芸人仲間から「身体能力がヤバい」と注目されているあのイケメン芸人が、ボウリングの超難関技であるトリックショットの数々に挑戦。その中の1つである、成功率わずか2％のトリックショットにチャレンジして、奇跡を起こした！

【TVer】プロボウラーも「めちゃくちゃうまい……」とビックリ。運動神経抜群イケメン芸人、手始めに成功率10％のボウリング難関技を2投目で成功！

身体能力がヤバいイケメン芸人とは、お笑いコンビ・さや香の石井だ。石井といえば、これまでバク宙やフリースタイルバスケット、トランポリンの難技を短時間で成功させてきた。彼がこのたび挑むのは、ボウリングのトリックショットだ。

石井はボウリングも得意で、最高スコアは247。彼が最初に挑んだのは、レーン中央に並ぶ⼀直線のピンを1本も倒さず、ストライクを取るトリックショットだ。成功率10％のこのトリックショットを、なんと石井は2投目であっさり成功！ さらに彼は、ボウリングの腕に絶対の⾃信を持つミルクボーイの内海崇とともに、成功率5％のペア技を10投目で成功させた！

そんな石井が最後に挑んだのは、2つのレーンのピン合計3本を1投で倒すフライングイーグル。最初に当てたピンを隣のレーンのピンに飛ばして倒すには、数ミリ単位のコントロールが必要なため、成功率はたった2％だ。早速ボールを投げ始めた石井は、学習能力が高いためにすぐにコツをつかみ、14投目にして隣のレーンのピンを倒すことに成功！ しかし、3本全てを倒すのはやはり至難の業なため、成功しないまま50投を超えた。

「あとちょっと」「ほんの数ミリ」というところで成功せず悔しがる石井だったが、82投目にして奇跡が！ ついに3ピン全てを倒した石井に対して、スタジオで見守っていた芸人たちは、「すごいなぁ！」「やっばい、よくできたなコレ！」「（自分だったら）1日かかってもできへん！」「ワールドカップくらい興奮した！」などと大騒ぎした。

なお、手に汗握る石井の挑戦は、やすともが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）2月12日放送回で紹介された。

【TVer】運動神経抜群イケメン芸人・さや香石井に惚れること間違いなし！ 成功率わずか2％のボウリング超難関トリックショットを成功させたシーンをおかわり！