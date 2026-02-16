©️ABCテレビ

2月16日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」がお届けする企画は、ビッグプロジェクト「奪還した過ぎる『日本一長い商店街』調査」が始動！ 一昨年、東京のある商店街の主張により、大阪の「天神橋筋商店街」が持っていた「日本一長い商店街」の座が東京に奪われてしまった。そんな中、ある１人の人物が「日本一長い商店街は大阪にある」と提唱。その説を立証すべく、結成したてのコンビ・アイラブ地球が、新コンビでは初となるロケに挑む。大阪に「日本一長い商店街」の称号を取り戻す、壮大過ぎる調査の結末とは！？

©️ABCテレビ

大阪の「天神橋筋商店街」といえば、「日本一長い商店街」と呼ばれ、その長さは約2.6キロにも及ぶ。しかし一昨年、天神橋筋商店街に激震が走った。なんと東京の「東京国際通り振興会」が日本一長い商店街だと主張したのだ。東京国際通り振興会は別々だった４つの商店街が手を組み、1つの商店街として発足したもの。これにより全長が約2.9キロとなるため、天神橋筋商店街を上回ると言い張っているという。



このニュースは当時、多くのメディアでも取り上げられ、「日本一の商店街が東京に移った」と広く知られることになったのだが…そんな中、これに待ったをかけた人物が現れた。「ゴリモン」と名乗るその男性は、趣味で大阪の街を長年見続けている“街並みウォッチャー”で、SNSに「商店街同士を繋げてもいいならば、日本一長い商店街は大阪にある」と投稿したのだ。そこで『過ぎるTV』が、東京から日本一の座を取り返すべく、この説を立証するビッグプロジェクト「奪還した過ぎる『日本一長い商店街』調査」を始動。ゴリモンと、アイラブ地球のコウノ・オブ・ザ・イヤー、きむきむがその説を検証する！

©️ABCテレビ

ゴリモンによると、実は心斎橋から西成まで計17個の商店街が１つに繋がっているといい、この説が本当なら、商店街の全長は6.5キロ。東京の商店街を大きく上回る計算になる。しかしそのためには、大阪も東京と同様、17の商店街のリーダー全員の許可を取らなければならない。とはいえ、リーダーがOKすれば日本一長い商店街になれるということで、きむきむも「これが認められたら、大阪が日本一の商店街になるし、大阪がもう１回盛り上がる！」と意気込む！



17個の商店街を巡り、繋がっていることを認めてもらうため、ゴリモンとアイラブ地球は１つ目の「せんば心斎橋筋商店街」をスタート。するとほどなく切れ目となり、「心斎橋筋北商店街」に突入する。まずはこの２つの商店街を１つに繋ぐため、一行はせんば心斎橋筋商店街の理事長のもとを訪ねることに。コウノが「隣の商店街と繋がっていますか？」と確認すると、理事長からは「完全に繋がってますよ」と心強い返事が！ さらに理事長からの提案で、中央区全体の商店街をまとめる“ボス”に会うことになる。ボスがOKを出せば、６つの商店街の繋がりを一気に認めてもらえるというが…。一行は中央区のボスがいる「千日前道具屋筋商店街」へ向かい、ついに対面。趣旨を説明するも、「これは分からんな」というボスに、コウノが説得をこころみる！



一行はなんとかゴールだと思われる地点にたどり着くが…目の前に現れたまさかの光景に、コウノときむきむは仰天！各所できむきむが果敢にギャグを繰り出しつつ、日本一の称号奪還のために奮闘した前人未到の調査。その結果は果たして…！？

©️ABCテレビ

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。16日（月）はよる11時20分スタート。TVerでも無料配信。



