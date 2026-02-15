北川景子、“親子3人”集合ショット「本当に美形家族」「神々しい」「わぁ美しい」
俳優の北川景子が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“親子3人”集合ショットが公開された北川景子
公式SNSは「親子3人で撮影させて頂きました。シーンを撮影中、モニターを見ていた高石さんが『二人が自分の力で生きてる、うれしい！』と感激されていました。これまでの壮絶な道のりを経て手にした日常に、感極まる高石さんでした」とつづり、高石あかり、板垣李光人、北川景子の3ショットを添えた。
ファンからは「わぁ美しい３ショット」「本当に美形家族ですね」「三之丞さん、表情も明るくなってましたね」「美男美女親子 神々しい」「親子、姉弟のシーンにじわっときました」などの声が寄せられている。
