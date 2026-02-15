北川景子 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の北川景子が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“親子3人”集合ショットが公開された北川景子

　公式SNSは「親子3人で撮影させて頂きました。シーンを撮影中、モニターを見ていた高石さんが『二人が自分の力で生きてる、うれしい！』と感激されていました。これまでの壮絶な道のりを経て手にした日常に、感極まる高石さんでした」とつづり、高石あかり、板垣李光人、北川景子の3ショットを添えた。

　ファンからは「わぁ美しい３ショット」「本当に美形家族ですね」「三之丞さん、表情も明るくなってましたね」「美男美女親子　神々しい」「親子、姉弟のシーンにじわっときました」などの声が寄せられている。