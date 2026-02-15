ツーハッチ新作♡美尻も叶う脇肉撃退ブラBraJelly登場

インナーブランド・ツーハッチから、人気の「脇肉撃退ブラ“BraJelly（ブラジェリー）”」に新デザインが登場。さらに、お揃いで楽しめるヒップライン形成ショーツも同時発売されました。補正力とデザイン性を両立し、着けるだけで自信をくれる一着に♡美胸も美尻も欲張りたい大人女性にぴったりの新作です。

補正見えしない華やか美胸

《BraJelly》フリリアレースブラ＆ショーツは、スイートピーモチーフの線画刺繍と透け感レースが印象的な新デザイン。軽やかでフェミニンな胸元を演出します。

脇高設計とメッシュ素材の幅広サイドパネル、U字バックデザインで背中や脇のハミ肉をすっきり整え、ボディラインをフラットに。

カップ横とサイドのパワーネットが脇肉をしっかりキャッチし、クロス設計で動いても美しいバストラインをキープします。

※取り外し可能なパッド付きで細かなサイズ調整が可能です。

《BraJelly》フリリアレースブラ＆ショーツ



価格：4,580円～

サイズ：A70～G85（カラー：ブラック／ピンクベージュ／コーラル）

履くだけで叶う美尻設計

フリリアレースヒップラインメイクショーツ【ショーツ単品】は、太ももとヒップの境目をやさしく整える立体設計。後ろ身頃がまあるくヒップを包み込み、段差のないなめらかな美尻ラインへ導きます。

深履き仕様で安定感のある履き心地ながら、ブラとリンクした華やかなレースデザインで気分もアップ。機能性ショーツが初めての方でも取り入れやすい一枚です。

フリリアレースヒップラインメイクショーツ【ショーツ単品】



価格：2,280円

サイズ：M／L／XL（カラー：ブラック／ピンクベージュ／コーラル）

自信をくれるランジェリー

ツーハッチの新作は、脇肉を整えて美胸をつくるブラと、丸みのある美尻へ導くショーツの心強いコンビ。補正力がありながら華やかなデザインで、毎日のインナー選びがもっと楽しくなります。

シルエットに自信を持ちたい日こそ、新しいランジェリーで気分を上げてみてはいかがでしょうか♡