Perfume、「ふめつのあなた」コンセプトムービー公開
Perfumeによるコールドスリープ前の発表曲「ふめつのあなた」のコンセプトムービーが本日2月14日(土)に公開となった。
楽曲「ふめつのあなた」は、「週刊少年マガジン」（講談社）にて完結した大今良時によるコミック作品『不滅のあなたへ』を原作とするアニメのSeason3主題歌。中田ヤスタカ（CAPSULE）による書き下ろし楽曲で、Perfumeらしいエレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバーだ。
昨年末のコールドスリープ直前にティザー映像が公開され、本日2月14日(土)、Perfume公式ファンクラブ「P.T.A.」および「WORLD P.T.A.」発足記念日という特別な日に、このコンセプトムービーが公開された。
映像には歴代ライブの象徴的なモチーフが3DCGで随所に散りばめられており、Perfumeが歩んできた軌跡、そして今この瞬間から未来へと向かう3人の姿が、過去の記憶と重なり合うように美しく描き出されている。そして、Perfumeの3人が三位一体で心は近くにありながらも、それぞれが徐々に別の方向を向いていくようなアンビバレントな映像内容として、身体の輪郭はほどけ、記憶は粒子のように漂い、楽曲は消えずに回り続ける。変わっていくものと変わらず残り続けるもの、その境目が描かれた映像となっている。
なお本日12:00より、＜STAGE SET KIT -NEBULA ROMANCE Episode TOKYO DOME-＞の販売が開始され、あわせてファンクラブ会員限定アイテムとして、東京ドーム公演のライブ写真集や、アフターパンフレットも同時発売されている。
また、2026年5月にはドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の上映も決定。同年初夏には『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』と『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の映像商品化も決定している。
■「ふめつのあなた」
2025年12月27日(土)配信リリース
https://prfm.lnk.to/fumetsu-no-anata
※アニメ『不滅のあなたへ Season3』主題歌
■アニメ『不滅のあなたへ Season3』
NHK総合 毎週土曜23:45（放送予定は変更になる場合があります）
【配信情報】
先行配信：月曜日18:00〜
ｄアニメストア
ｄアニメストア for Prime Video
ｄアニメストア ニコニコ支店
通常配信：水曜日12:00〜
ABEMAプレミアム
Amazon Prime Video
Disney+
DMM TV
FODプレミアム
HAPPY！動画
Hulu
J:COM STREAM
Lemino
milplusみるプラス
OnGenムービー
TELASA
U-NEXT
WOWOWオンデマンド
アニメ放題
バンダイチャンネル
ムービーフル
ムービーフルplus
または
【配信情報】
各プラットフォームで配信中 https://www.nhk-character.com/chara/fumetsu/vod
【原作】
大今良時『不滅のあなたへ』（「週刊少年マガジン」所載）
【スタッフ】
総監督：佐山聖子 監督：横手颯太
シリーズ構成：藤田伸三 キャラクターデザイン：薮野浩二
音楽：川粼龍 音響監督：高寺たけし
アニメーション制作：ドライブ STUDIO MASSKET
主題歌：「ふめつのあなた」
作詞・作曲・編曲 中田ヤスタカ（CAPSULE)
歌 Perfume
【STORY】
不滅の存在であるフシ。
それに対抗するのは人間を襲い滅ぼそうとする敵対勢力、「ノッカー」。
攻防の末にノッカーとの戦いには勝利したが、フシはまだ人々を守り続ける必要があった。
自らの体を広げ、樹木のごとく抵抗の根を張り巡らせた。
数百年後、そこは現代世界。
かつてないほどの平和な世界。
新しい友人･･･新しい家･･･
全てが満ち足りた世界でフシは幸せを謳歌できると思っていた。
しかし不穏な影が、再びフシに迫る。
その影は、人の心の隙間に分け入る宿敵。
そして、自分を生み出した観察者の真の目的。
フシに与えられる新たな試練。彼に大いなる選択の時が迫る。
不死身のフシの物語、「現世編」が幕を開ける。
公式サイト： https://www.nhk-character.com/chara/fumetsu/
公式X（旧Twitter）： https://x.com/nep_fumetsu
NHKサイト（放送情報はこちら）：https://nhk.jp/fumetsunoanatae/
©大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
■グッズ情報
Perfumeオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」presents
“ネビュラロマンス” アフターパンフレット
【本体価格】\3,200(税込)
【仕様】A4／表紙4ページ＋本文24ページ
【販売期間】〜2026/5/31(日) 23:59
「Perfume “ネビュラロマンス” Episode1 & Episode TOKYO DOME」
LIVE PHOTOBOOK
【金額】4,800円(税込)
【仕様】B4／128ページ／オリジナルBOX入り
【予約受付期間】〜2026/2/28(土) 23:59
※ライブ写真集とアフターパンフレットの写真はそれぞれ異なります。
Perfumeオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」サイト
https://www.perfume-web.jp/fanclub/
STAGE SET KIT -NEBULA ROMANCE Episode TOKYO DOME-
【本体価格】\6,000(税込)
アーティストオンラインショップ「A!SMART (アスマート)」内 Perfume SHOP
https://www.asmart.jp/perfume/
■ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』
2026年5月15日（金）公開
出演／Perfume
監督／佐渡岳利 音楽／中田ヤスタカ（CAPSULE） 配給／日活
©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.
公式サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/
関連リンク
◆Perfume オフィシャルサイト
◆Perfume オフィシャルX
◆Perfume オフィシャルInstagram
◆Perfume オフィシャルTikTok