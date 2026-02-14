Perfumeによるコールドスリープ前の発表曲「ふめつのあなた」のコンセプトムービーが本日2月14日(土)に公開となった。

楽曲「ふめつのあなた」は、「週刊少年マガジン」（講談社）にて完結した大今良時によるコミック作品『不滅のあなたへ』を原作とするアニメのSeason3主題歌。中田ヤスタカ（CAPSULE）による書き下ろし楽曲で、Perfumeらしいエレクトロサウンドに優しく包まれるようなミディアムナンバーだ。

昨年末のコールドスリープ直前にティザー映像が公開され、本日2月14日(土)、Perfume公式ファンクラブ「P.T.A.」および「WORLD P.T.A.」発足記念日という特別な日に、このコンセプトムービーが公開された。

映像には歴代ライブの象徴的なモチーフが3DCGで随所に散りばめられており、Perfumeが歩んできた軌跡、そして今この瞬間から未来へと向かう3人の姿が、過去の記憶と重なり合うように美しく描き出されている。そして、Perfumeの3人が三位一体で心は近くにありながらも、それぞれが徐々に別の方向を向いていくようなアンビバレントな映像内容として、身体の輪郭はほどけ、記憶は粒子のように漂い、楽曲は消えずに回り続ける。変わっていくものと変わらず残り続けるもの、その境目が描かれた映像となっている。

なお本日12:00より、＜STAGE SET KIT -NEBULA ROMANCE Episode TOKYO DOME-＞の販売が開始され、あわせてファンクラブ会員限定アイテムとして、東京ドーム公演のライブ写真集や、アフターパンフレットも同時発売されている。

また、2026年5月にはドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の上映も決定。同年初夏には『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』と『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の映像商品化も決定している。

■グッズ情報

Perfumeオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」presents

“ネビュラロマンス” アフターパンフレット

【本体価格】\3,200(税込)

【仕様】A4／表紙4ページ＋本文24ページ

【販売期間】〜2026/5/31(日) 23:59 「Perfume “ネビュラロマンス” Episode1 & Episode TOKYO DOME」

LIVE PHOTOBOOK

【金額】4,800円(税込)

【仕様】B4／128ページ／オリジナルBOX入り

【予約受付期間】〜2026/2/28(土) 23:59

※ライブ写真集とアフターパンフレットの写真はそれぞれ異なります。 Perfumeオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」サイト

https://www.perfume-web.jp/fanclub/ STAGE SET KIT -NEBULA ROMANCE Episode TOKYO DOME-

【本体価格】\6,000(税込) アーティストオンラインショップ「A!SMART (アスマート)」内 Perfume SHOP

https://www.asmart.jp/perfume/

■ドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』

2026年5月15日（金）公開 出演／Perfume

監督／佐渡岳利 音楽／中田ヤスタカ（CAPSULE） 配給／日活

©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

公式サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/