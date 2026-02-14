不眠症の人が「コールドスリープ」に挑戦…!!眠れない＆設定温度も間違えられ「ただの寒い空間」という悲劇【作者に訊く】
SFの世界で「人工冬眠」と呼ばれる「コールドスリープ」は、人体を低温状態に保つ装置のこと。延命措置や臓器保存の手段として、研究が進んでいる分野でもある。現代の文化を未来に伝えるプロジェクトを立ち上げ、100年後に目醒めるカプセルに搭乗した調査員を描いたギャグ漫画家くさかべゆうへい(@bakasakuiheuyu)さんがX(旧：Twitter)で投稿した「不眠のあなたへ」に読者から多くの反響が集まっている。
現代の文化を100年後の未来へ伝えるため、研究員がコールドスリープ装置に入るという奇抜な設定の漫画「不眠のあなたへ」は、緊張感とユーモアを同時に描き出した作品である。本来なら1時間で眠りにつくはずの装置のなかで、主人公は寒さと空腹、そして不安に翻弄され続ける。
この発想について作者・くさかべゆうへいさんは、「未来に行く話かと思ったら全然行けてない話」にしようと思って描いたと語っている。限られたページ数のなかで強い印象を残すため、「とにかくインパクトを残すことを意識してキャラクターのリアクションを描きました」とも説明する。冷静な人物が徐々に混乱していく過程を笑いへ転化する演出は、ツッコミ不在の独特なギャグ感覚に支えられている。
別作品で、少年サンデー(小学館)にて読み切り作品として連載された「白山さんと三田さん」では、絵柄を意識的に変えたそうで、「この方が僕本来の作風なのかなと思います」と振り返る。過去作をSNSで公開していることや、連載中の作品も読んでほしいというメッセージからは、自身の世界観をより多くの読者に届けたいという姿勢が伝わってくる。
ほかにも、学校を舞台にしたギャグ漫画「僕の一番長い日」や「小雪先生」などでも支持を集めるくさかべさんの根底には、日常の些細な違和感を誇張し、笑いへ昇華する視点が一貫して存在しているのである。
