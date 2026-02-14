ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceの段原瑠々(24)が13日に放送されたTBS系「ハマダ歌謡祭!バレンタインSP」に出演した。同日に自身のブログを更新した段原は「ハマダ歌謡祭、ずっと出てみたいなぁと思っていた番組だったので お話をいただいたときすっっごく嬉しかったです!!」と初出演に感謝の思いをつづった。



【写真】ライブにも訪れたことがあるという森香澄と笑顔で記念の2ショット

番組ではDREAMS COME TRUE「未来予想図Ⅱ」、フリーアナウンサー・森香澄とのデュオでILLIT「Almond Chocolate」、宇多田ヒカル「Movin'on without you」を披露。さらに柏木由紀がJuice=Juiceの「盛れ!ミ・アモーレ」を歌った際には前に出てダンスも披露した。



「Movin'on without you」を歌い終わった場面ではSixTONESの田中樹とジェシーから「Ado?」「Ado初解禁?」という“中の人疑惑”イジリも。ハロプロでも指折りの歌唱力をしっかりと見せつけた形となった。ブログでは「超超超贅沢なカラオケみたいでとても楽しかったです」と思いを伝えるとともに、「Adoさんの中の人ではないです」とちゃんと否定。「でもSixTONESのおふたりにそう言っていただけてびっくり恐縮です ありがとうございます」と高評価に感謝していた。



ブログやインスタグラムには森、柏木それぞれとの2ショットも掲載。「森香澄さんと柏木由紀さんが合間の時間に一緒にいてくださって お話しもできて嬉しかったしとても心強かったです、、」とこちらにも感謝を伝えていた。



（よろず～ニュース編集部）