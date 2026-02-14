この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「対象店舗で最大20%還元」のカラクリとは？三菱UFJカードの特典を最大限に引き出すための達成条件

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「三菱UFJカード・三菱UFJ銀行・eスマート証券をお得に利用する方法を徹底解説！【PR】」と題した動画を公開。コンビニやスーパーなどで最大20%のポイント還元が受けられることで人気の「三菱UFJカード」と、その前提条件となる「三菱UFJ銀行」口座の活用法を指南した。



動画ではまず、三菱UFJカードの基本性能について解説。一般カードは年会費が永年無料で、基本還元率は0.5%。貯まるポイントは「グローバルポイント」で、専用アプリ「グローバルポイントWallet」にチャージすることでスマホ決済やオンラインショッピングに利用できる。



本カード最大の特徴は、対象店舗での利用で「最大20%還元」が受けられる点だ。対象店舗にはセブン-イレブンやローソンといったコンビニ、松屋やすき家などの飲食店、オーケーストアや東急ストアといったスーパーが含まれる。この20%還元の内訳は、ベースとなる還元率が7%で、そこから三菱UFJの各種サービスを利用することで還元率が上乗せされる仕組みとなっている。具体的には、「三菱UFJカードアプリへの月1回以上のログイン（+0.5%）」や「三菱UFJダイレクト（銀行アプリ）へのログイン（+1.0%）」、「給与・年金の受け取り口座設定（+1.0%）」、「三菱UFJ eスマート証券での積立（+1.0%）」など、複数の条件が設定されている。



解説者は、すべての条件を達成するのは難しいとしつつも、アプリへのログインやApple Payの利用など、比較的達成しやすい条件を組み合わせるだけでも「合計9.5%還元は簡単に達成できそう」だと分析する。ただし、このキャンペーンには注意点が3つあると指摘。1つ目は、還元対象となる利用上限額が5万円分までであること。2つ目は、Mastercardブランドのスマホタッチ決済は対象外であること。3つ目は、AMEXブランドを選ぶと対象店舗が激減してしまうことだ。



三菱UFJカードの特典を最大限に活かすには、三菱UFJ銀行口座との連携が不可欠である。動画では、同銀行をサブバンクとして利用することも推奨しており、ネットバンクの中でも相互振込が無料で相性の良い「auじぶん銀行」との組み合わせなどを紹介した。複雑な条件を理解し、自身のライフスタイルに合わせてサービスを組み合わせることが、三菱UFJ経済圏をお得に利用する鍵となりそうだ。