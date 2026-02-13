¡ÖÀ¸ÍýÅª¤ËÌµÍý¡×¡ÈÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡ÉÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¡¡¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÈáÄË¤ÊÀ¼
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¡Ä¥Þ¥¸¡Ä¡©¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡ÖÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×½÷À¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²óÅú¡È16¸Ä¡É¤Ç¤¹¡ª
¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¶ìÇº¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯5·î2Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Î´ûº§½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×3000¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¸½ºß¡¢É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢19.97¡ó¡Ê599¿Í¡Ë¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡ÊÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿599¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼Î¥º§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤òÁªÂò¼°¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡¦¹Í¤¨Êý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬56.6¡ó¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¾å°Ì¤Î²óÅú¤Ï¡¢¡ÖÀ³Ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê43.1¡ó¡Ë¡¢¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê30.1¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉ×¤À¤±¼«Í³¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê28.9¡ó¡Ë¤Î½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡¦ÅÜÌÄ¤ë¡¦Êª¤ËÅö¤¿¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¦¼Ú¶â¡¦Ï²ÈñÊÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×ÍýÍ³¤ò¼«Í³µ½Ò¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ¸ÍýÅª¤ËÌµÍý¡×¡ÊÄ¹ºê¸©¡¦36ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÉ×¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦53ºÐ¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎµÔÂÔ¡¢¿·¶½½¡¶µ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¡Ê¼¢²ì¸©¡¦46ºÐ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡Ö´¶¾ð¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸Â³¦¥é¥¤¥ó¡É¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¼¹ï¤ÊÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ûº§½÷À¤Î³§¤µ¤ó¡¢É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ä¡©