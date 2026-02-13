【北京＝照沼亮介、上海＝田村美穂】中国で１５日から始まる春節（旧正月）の連休を控え、旅行や帰省が本格化している。

中国政府の予測では、春節前後に過去最多の延べ約９５億人が移動する見通しだが、政府が渡航自粛を呼びかける日本は大手旅行サイトで海外人気旅行先の上位に入っておらず、訪日観光客数は例年より落ち込みそうだ。

今年の春節連休は９日間で「過去最長」（中国国営英字紙チャイナ・デイリー）と話題だ。海外旅行を計画する中国人も多く、大手旅行サイト「同程旅行」の集計によると、人気１位はソウルで、バンコク、シンガポールが続く。

ただ、昨年３位の日本は上位１０位にも入らない。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を巡り「中国政府の意向が働いている」（旅行業関係者）とみられ、訪日客は減少しそうだ。上海の浦東空港から四川省成都に帰省しようとしていた会社員女性（４０）は「日本は元々印象が良くない。政府の呼びかけもあり、行く気にならない」と語った。

日本政府観光局の統計では、昨年の訪日中国人客は９０９万人（推計値）。韓国に次ぐ２位だったが、１２月単月だと前年同月比４５％減の約３３万人に落ち込んだ。中国国営中央テレビは、春節前後に交通機関が特別輸送体制を組む「春運」（２月２日〜３月１３日）期間の第１週は昨年の同時期と比較して、日中の往復の航空旅客数が５４％減になったと報じた。中国政府は１月、春節を前に根拠を示さずに「治安情勢に不安がある」とし、日本への渡航自粛を改めて呼びかけていた。

ただし、訪日客の８割以上を個人旅行が占めてきたため、政府が団体旅行を規制しても訪日旅行客の絞り込みには限界がある。

上海市の大学院生、胡心一さん（２４）は「幼少期からアニメや漫画で日本に親しみがあり、遊びに行ってみたい。政府の呼びかけは気にならない」と冷静だ。上海市の４０歳代の主婦は連休中に日本に遊びに行くといい、「日本食を堪能したい」と声を弾ませた。