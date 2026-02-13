ディズニーとの長年にわたるパートナーシップをさらに進化させ、スワロフスキーが新しく『美女と野獣』ホームコレクションを発表。

ディズニーの名作が紡いだ、35年の魔法を讃えたクリスタルがきらめくコレクションです☆

Swarovski(スワロフスキー) ディズニー『美女と野獣』ホームコレクション

販売店舗：スワロフスキー公式オンラインストアおよび世界各地のスワロフスキー店舗

ディズニーとスワロフスキーが、長年にわたるパートナーシップをさらに進化させた『美女と野獣』ホームコレクションを発表。

ディズニーの名作が紡いできた35年の魔法を讃え、クリスタルがきらめくコレクションです！

ディズニー作品の中でも屈指の名作『美女と野獣』は、アニメーション映画として初めてアカデミー賞作品賞にノミネートされた作品。

その後、10年以上にわたり観客を魅了し続けたブロードウェイ版の大成功により、物語のレガシーはさらに確固たるものとなりました。

『美女と野獣』ホームコレクションでは、この永遠の物語がもつ驚きと喜びが、スワロフスキーのクリスタルアートで表現されています。

ディズニープリンセスの「ベル」や元執事の「コグスワース」、元給仕頭の「ルミエール」に「ポット夫人」などをオブジェで再現。

さらに、数量限定で「ボールルームシーン」が登場します！

ボールルームシーン（数量限定）

価格：4,400,000円

1点につき365時間を要し、52,900粒以上のクリスタルをあしらって制作された圧巻の作品。

「ベル」と「野獣」が初めてダンスを交わす名場面を、息をのむディテールとともに再現し、スワロフスキーの卓越した匠の技が光ります☆

ベル

価格：115,500円

夢見る心をもつディズニープリンセス「ベル」を、きらめくクリスタルで表現。

虹色に輝くシグネチャードレスに身を包み、繊細なバラを手にした姿で登場します。

330面にわたる磨き上げたカット面が、「ベル」の優雅さと不朽の魅力を引き立てるデザインです。

コグスワース

左から：コグスワース 、ルミエール、ポット夫人

価格：49,500円

置き時計の姿をした元執事「コグスワース」は、規律と品位を体現するキャラクター。

磨き上げられた215のカット面で、その魅力が生き生きと表現されています。

シャンパンゴールドトーンのメタルアクセントが、彼の几帳面なキャラクター性を際立たせます。

ルミエール

価格：29,700円

「野獣」の従者で、元給仕頭の「ルミエール」は、ろうそくの燭台姿のキャラクター。

磨き上げた409ものカット面がきらめき、彼の魅力を力強く表現した逸品です。

イエローフレームとゴールデンシャドウエフェクトが、スワロフスキーの妥協なき高度な職人精神と技術精度を融合させています！

ポット夫人

価格：34,650円

物語の“心”を象徴するティーポットの「ポット夫人」は、優しさに満ちた精神を美しく映し出したデザイン。

色彩豊かなメタルアクセントと精巧に仕上げられた本体のポットが、磨き抜いた231のカット面とともに、温かな存在感を放ちます☆

魔法のバラ

価格：29,700円

希望と物語の永続的なレガシーを象徴する「魔法のバラ」が、再びホームコレクションに登場。

鮮やかな赤い花びらと、まるでガラスドームの中で浮かんでいるように見える繊細なクリスタルの茎が特徴です！

『美女と野獣』の名シーンや魅力的なキャラクターたちを、きらめくクリスタルで表現したコレクション。

スワロフスキーのディズニー『美女と野獣』ホームコレクションは、スワロフスキー公式オンラインストアおよび世界各地のスワロフスキー店舗にて発売中です☆

