【バレンタイン大量生産レシピ】材料3つ・簡単おしゃれ『レモンチョコバー』ばらまきに
バレンタイン目前。「手作りしたいけれど、時間がない……」というときに頼りたいのが、混ぜて固めるだけのチョコレート菓子。
湯せんで溶かしたチョコに材料を混ぜ、冷やせば完成。さわやかなレモンの香りとほろ苦さが、甘いチョコにほどよいアクセントを添えてくれます。切り分けやすく、ばらまき用にも重宝しますよ♪
『レモンチョコバー』のレシピ
材料（21×16.5×高さ3cmのバット1個分）
製菓用チョコレート（ビター・なければ板チョコレート）……300g
レモン（国産）……1個
コーンフレーク……1カップ（約35g）
作り方
（1）オーブン用シートをバットに敷き込む。チョコレートは粗めに刻んで耐熱のボールに入れる。ボールの底を熱湯に当て（湯せん）、ゴムべらで混ぜてなめらかになるまで溶かす。
（2）（1）に、コーンフレークとレモンの皮1/2個分をすりおろしながら加えて混ぜ、バットに広げる。さらに、レモンの皮1/4個分をすりおろしながら散らし、冷蔵庫で1時間以上冷やし固める。好みの形に切る。
保存期間
清潔な保存容器に入れ、冷蔵で約1カ月保存可能。
こんなアレンジも……
クランベリーチョコバー
上記のレモンをクランベリーに替えて同様に作る。クランベリーは60gくらいを目安に。ナッツを加えたり、チョコレートをホワイトチョコに替えてもおいしい。
さっと作れて配りやすく、もちろんおいしい。サクッとしたコーンフレークの食感に、ついつい手が伸びます。今年のバレンタインに、ぜひどうぞ！
（『オレンジページ』2021年2月17日号より）
グラフィックデザイナーを経て料理家に。センスあふれる食材や調味料の組み合わせ、忙しい人に寄り添うシンプルなレシピが幅広い層から人気。夫と高校生の息子と3人暮らし。インスタグラムでは身の回りのおいしいものや愛猫のはっとりくん、はなちゃんの様子を更新中。2021年からスタートしたオンライン料理教室も話題。