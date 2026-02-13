【バレンタイン大量生産レシピ】材料3つ・簡単おしゃれ『レモンチョコバー』ばらまきに

バレンタイン目前。「手作りしたいけれど、時間がない……」というときに頼りたいのが、混ぜて固めるだけのチョコレート菓子。

湯せんで溶かしたチョコに材料を混ぜ、冷やせば完成。さわやかなレモンの香りとほろ苦さが、甘いチョコにほどよいアクセントを添えてくれます。切り分けやすく、ばらまき用にも重宝しますよ♪

『レモンチョコバー』のレシピ

材料（21×16.5×高さ3cmのバット1個分）

製菓用チョコレート（ビター・なければ板チョコレート）……300g

レモン（国産）……1個

コーンフレーク……1カップ（約35g）

作り方

（1）オーブン用シートをバットに敷き込む。チョコレートは粗めに刻んで耐熱のボールに入れる。ボールの底を熱湯に当て（湯せん）、ゴムべらで混ぜてなめらかになるまで溶かす。

（2）（1）に、コーンフレークとレモンの皮1/2個分をすりおろしながら加えて混ぜ、バットに広げる。さらに、レモンの皮1/4個分をすりおろしながら散らし、冷蔵庫で1時間以上冷やし固める。好みの形に切る。

保存期間

清潔な保存容器に入れ、冷蔵で約1カ月保存可能。

こんなアレンジも……

クランベリーチョコバー

上記のレモンをクランベリーに替えて同様に作る。クランベリーは60gくらいを目安に。ナッツを加えたり、チョコレートをホワイトチョコに替えてもおいしい。

さっと作れて配りやすく、もちろんおいしい。サクッとしたコーンフレークの食感に、ついつい手が伸びます。今年のバレンタインに、ぜひどうぞ！

（『オレンジページ』2021年2月17日号より）