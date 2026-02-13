稲葉浩志がカバー「タッチ」スペシャルムービー公開 ネトフリWBC応援ソング
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の国内でのライブ配信を行うNetflixは13日、大会応援ソングとして、B'zの稲葉浩志がカバーした野球アニメの主題歌「タッチ」のスペシャルムービーを公開した。
【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手
野球には、最後のアウトを取るまで何が起こるかわからない、予測不能なドラマがある。先日発表された不朽の名曲「タッチ」を稲葉浩志がカバーするという情報は、瞬く間に世間に広まり、ファンの間で”どんな歌になるのか全く想像できない”、”早く聴いてみたい”と、その予測不能な展開に多くの人が期待の声を上げた。
誰もが予想できなかったその歌声の一部が、スペシャルムービーとして、遂に解禁。本スペシャルムービーは、稲葉がカバーする「タッチ」の冒頭からサビまでの一部が使用された映像。「タッチ」の原曲が持つキャッチーでドラマ性のある歌詞と、稲葉のエネルギッシュなパッションを感じる歌声と力強いメロディーが、ワールドベースボールクラシックの過去大会の名シーンと合わさることで、見た人の心を掴み、熱狂へと導く唯一無二の応援ソングへ。
Netflix大会応援ソングを制作するにあたり、野球の持つ魅力と多くの人に親しまれてきた背景や楽曲の世界感を踏まえて「タッチ」に決定。そして数々の国際的なスポーツ大会の応援ソングを歌ってきたボーカリスト・稲葉によるカバーというかたちで実現した。稲葉はカバーに際し「オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。そして2026年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように」とコメントしている。
