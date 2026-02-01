日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」を2月13日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は510円（税込）より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」に続いて、今月は新たなハッピーセット「のりのりタイムズ!!」と「ひみつのアイプリ」が登場する。今回も先月同様に2シリーズ同時展開となっている。だが、提供期間は2月13日から2週間程度となっており、第2弾以降は用意されていない。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた！」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「のりのりタイムズ!!」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことができたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「のりのりタイムズ!!」は、実車両の乗り物とおもちゃを連動させた子供向けバラエティ番組「トミプラワールド のりのりタイムズ!!」内で展開されている「特装合体ロボ ジョブレイバー」と、今年の4月から特別再編集版が放送開始される「新幹線変形ロボ シンカリオン」をモチーフにしたおもちゃだ。

今回はいつものような立体的なおもちゃではなく、作品の世界観が楽しめるシールブックというスタイルが採用されている。こちらは、登場するキャラクターたちのシールが付属しているだけではなく、クイズやパズルなども掲載されているなど、バラエティ豊かな内容になっているところが特徴だ。

なお、同時展開されるハッピーセット「ひみつのアイプリ」に関しては、別稿にて紹介しているのでそちらも合わせてご覧いただきたい。

「新幹線変形ロボ シンカリオン」の世界観が楽しめるおもちゃが登場！

今回のハッピーセット「のりのりタイムズ!!」は、第1弾のみで全3種類のおもちゃが展開される。ラインナップは、「【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き」、「【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き」、「【C】シンカリオンシール付き」だ。

今回のおもちゃは、いつものように袋や箱での提供ではなく、袋とじのような作りになっているのも一つの特徴だ。

こちらが今回のハッピーセット「のりのりタイムズ!!」（2月13日～）に登場するおもちゃ。写真左から「【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き」、「【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き」、「【C】シンカリオンシール付き」

こちらがシールブックの表面だ。見た目は全て共通になっている

こちらは裏面で番組の情報などが記載されている

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「のりのりタイムズ!!」には「図形と空間、表現力、社会性」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。パズルピース探しや線つなぎ遊びといった遊びは、部分と全体の位置関係を考えることから、図形や空間をイメージする力を養ってくれる。

また、「特装合体ロボ ジョブレイバー」や「新幹線変形ロボ シンカリオン」に登場するキャラクターのシールを好きな場所に貼ることで、イメージをデザインする表現力を育んでくれるのだ。さらに、テーマにもなっているはたらく乗り物について物語を想像しながら、世の中の仕組みや働きを考えることで社会性も養われるのである。

「ジョブレイバー」と「シンカリオン」の魅力が濃縮！

「パズルピースさがし」や「めいろ」、「まちがいさがし」などさまざまな遊びが楽しめる

「新幹線変形ロボ シンカリオン」のシールも付属

遊びを通じて「ジョブレイバー」や「シンカリオン」の魅力に触れていこう！

「【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き」

【提供期間】2月13日～

こちらの「【A】ジョブレイバー＆ジョブロイドシール付き」は、「特装合体ロボ ジョブレイバー」をモチーフにしたシールブックだ。まずは遊び始める前に、袋とじになっている部分を切り離していこう。最初の見開きページには、「パズルピースさがし」と「クイズ」が楽しめる。

それ以降は、「ジョブロイド めいろ」に「シルエットクイズ」、「まちがいさがし」、「シルエット せんつなぎ」など、画像点数も多くて見やすい上に、遊びごたえのある内容になっている。そして最後の見開きページに付けられているのがシールだ。こちらは背景が描かれたページに自由に貼っていこう。

袋とじ形式なので、ミシン目から切り離していこう

ページも見やすくわかりやすい

「めいろ」はキャラクターの絵がモチーフになっている

内容もバラエティ豊かだ

こちらはシールのページ

シールは指で簡単にはがせる

好きな場所に貼っていこう

「【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き」

【提供期間】2月13日～

こちらの「【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き」は、「特装合体ロボ ジョブレイバー」に登場するはたらく車がモチーフの装甲パーツをピックアップしたシールブックだ。最初の見開きページには「まちがいさがし」と「せんろつなぎめいろ」が登場。グリーンを基調にした色合いで、見た目も楽しそうだ。

それ以降のページには、どちらかというとクールなデザインが採用されている。こちらは「パズルピースさがし」に「シルエットクイズ」、「えさがし」、「特装合体あみだくじ」など、内容も盛りだくさんだ。最後のページには6枚ものシールが付属しているので、自分の好きなところに貼って遊ぼう。

ミシン目が付けられているので、簡単に切り離せる

こちらが最初の見開きページだ

アーマービークルがフィーチャーされている

クイズ的な楽しみ方に加えて、図鑑を眺めているような面白さもある

「【B】ジョブレイバー＆アーマービークルシール付き」のシールページ

付属のシールは好きな順番に貼っていこう

配置やバランスを考えるので、センスが問われるかも！？

「【C】シンカリオンシール付き」

【提供期間】2月13日～

最初のふたつは「特装合体ロボ ジョブレイバー」がモチーフになっていたが、こちらの「【C】シンカリオンシール付き」は、唯一「新幹線変形ロボ シンカリオン」のキャラクターたちが登場する。他と同じように、最初にミシン目を切り離してページを開いて遊ぼう。

内容は「まちがいさがし」に「クイズ」、「めいろ」、「えさがし」、「変形クイズ」、「シルエットせんつなぎ」と、十分すぎるほど楽しめるものとなっている。いずれのページも、「シンカリオン」の絵が多数使われているところも魅力的だ。ちなみに付属のシールは4点と少なめだが、お気に入りの場所に貼ると気分も盛り上がってくる。

ちょっと懐かしく感じる袋とじになっている

4月からの放送も楽しみだが、「まちがいさがし」や「クイズ」で作品の世界を一足お先に体験しよう

「めいろ」に描かれているグラフィックもクールだ

変形したらどうなるのか、考えながらクイズを解いていこう

こちらは付属のシールページだ

4体のシンカリオンがシールで登場

左側ページがシールを貼るための台紙になっている

ひと通り今回のハッピーセット「のりのりタイムズ!!」を遊んでみた感想だが、種類は少ないもののシールブックとしての完成度はいずれも高く、単にシールを貼って遊ぶだけにとどまらないところに感心させられた。クイズやめいろなど、少しだけ頭を使うような遊びが詰め込まれているのだが、いずれもキャラクターや作品がモチーフになっているということもあり、さらに面白さが増幅されているような気がする。もちろん遊び終わった後も、資料的に保存しておきたくなるような出来映えだ。

さて、このハッピーセット「のりのりタイムズ!!」は2月13日より一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗にて販売開始予定である。こちらのシールブックに加えておまけももらえるということなので、そちらも楽しみにしよう。

皆さんもご存じのように、ハッピーセットのおもちゃは毎回人気になっており、販売期間の終了を待たずに完売となることも多い。とくに今回は提供期間もかなり短めになっているので、どうしても手に入れたいという人は早めにゲットしておくことをオススメする。

(C) ＴＯＭＹ

(C) プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所