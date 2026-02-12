Cocomi×アイナ・ジ・エンド、親友コンビがダンス共演で息ぴったり！ahamo新TVCMスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アイナ・ジ・エンドとCocomiが出演するahamo新CM「シンプる？アイナ×Cocomi」篇が、2月13日から順次全国で放映開始される。

■「私の大好きな友達のCocomiと撮影させていただけたことがまず本当にうれしかったです」（アイナ・ジ・エンド）

ahamoは複雑な割引条件がない、シンプルで分かりやすい料金体系を提供することで、ユーザーが安心して利用できるサービスを目指している。今回の新TVCM“「シンプる？アイナ×Cocomi」篇“は、”シンプルさ”をテーマに、複雑な条件に振り回されることなく、自分らしく生きることの大切さを伝えるために制作された。今回のオリジナルCMソング「ahamo ahamo ソング」にあわせたキャッチーなダンスを通じて、ahamoのシンプルで明快なサービスの世界観を表現また、新CMの他、メイキング映像やインタビュー映像も併せて公開する。

■新CMの見どころ

複雑なモニュメントの前で会話するCocomiとアイナ・ジ・エンドが、CMオリジナルソング「That’s the way ahamo ahamo」にあわせて、複雑な世界の”もやもや感”から解放された晴れやかな様子が見どころ。ふたりの息の合った自然な掛け合いを通じて、ahamoの「複雑な割引条件なし」というシンプルさを伝える。

「シンプる？」のキャッチフレーズと軽やかな首振りダンスが印象的な映像は複雑な世界からの解放感と安心感を予感させる。親友同士ならではの楽しそうな会話「うちら、何に悩んでたんだろ」「忘れた」が、複雑な条件に振り回されることなく、30GB 2,970円、国内通話5分以内何度でも無料というシンプルで明快なプラン内容の魅力を直感的に表現する。

■親友コンビが魅せる『ahamo ahamoダンス』撮影エピソード

CM初出演となるCocomiと親友のアイナ・ジ・エンドがふたり一緒に笑顔で現場入りし、今回のCM撮影について説明を受けた。カメラが回るとふたりの息の揃った「ahamo ahamoダンス」やまるで普段の会話をしているかのようなふたりの息ピッタリな掛け合いからプライベートからの仲の良さがうかがえた。撮影の合間にはカメラに向かってふたりでじゃれあう様子も見せるなど、和やかで終始笑顔のあふれる撮影現場となった。

■ Cocomi×アイナ・ジ・エンドインタビュー（一部抜粋）

