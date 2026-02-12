カリフォルニア＆香港のパーク情報が満載！講談社「子どもと楽しむ！海外ディズニーリゾート」
講談社から、海外ディズニーリゾートへの家族旅行を徹底サポートするガイドブック「子どもと楽しむ！海外ディズニーリゾート」が登場。
「家族みんなで行く海外ディズニーリゾート」をテーマに、子どもと一緒に楽しめるアトラクション、ショー、食事、そして渡航準備のノウハウまでが一冊に凝縮されています☆
価格：3,300円（税込）
発売日：2026年2月16日
主な内容：
・海外パーク最新NEWS
・キッズが楽しめるおすすめアトラクション
・迷ったらココ! 家族に定番のレストラン&ショップ
・気になる海外ディズニーパークのキッズメニュー大集合
・海外ディズニーリゾートアプリ活用術
各リゾートガイド：カリフォルニア ディズニーランドリゾート
ディズニーランド・パーク
ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーパーク
ダウンタウン・ディズニー
ディズニーランド・リゾート・ホテルフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
マジックキングダム・パーク
エプコット
ディズニー・ハリウッド・スタジオ
ディズニー・アニマルキングダム
ディズニー・スプリングス
ディズニーリゾート・コレクション・ホテル香港ディズニーランド・リゾート
香港ディズニーランド・リゾート ホテル
特別付録：切り取って持っていける2つのパークMAP ディズニーランド・パーク(カリフォルニア ディズニーランド・リゾート)/香港ディズニーランド・パーク(香港ディズニーランド・リゾート)
巻頭特集：
・初めての海外旅行はディズニーパークへ! 先輩家族たちの体験レポート
・2つのディズニーリゾートのアニバーサリーイベントが開催中! カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年/香港ディズニーランド・リゾート20周年
・初めての子連れ海外でも安心!準備から出国、機内の過ごし方、帰国までをスペシャリストがナビゲート スペシャリストが教える知っ得ノウハウ集
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
特に今回は、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートの70周年と、香港ディズニーランド・リゾートの20周年という、2つの記念すべき「アニバーサリーイヤー」を大特集！
今しか味わえない祝祭感あふれるパークの様子が、豊富なビジュアルで楽しめます。
さらに、圧倒的なスケールを誇るフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの情報も網羅し、海外ディズニーリゾートの魅力を余すところなく掲載した一冊です。
2つのリゾートでアニバーサリーイベントが開催中
2026年夏2026年夏頃まで開催されるカリフォルニアの70周年イベントと、2026年６月７日まで開催予定の香港の20周年イベントを徹底紹介。
カリフォルニアでは、70周年の衣装を着た「ミッキーマウス」たちに会えるパレード「セレブレート・ハッピー・カバルケード」や、絶対に見たい壮大なウォーターショー「ワールド・オブ・カラー・ハピネス」など、見逃せないエンターテイメントが掲載されています。
70周年のフード、グッズ、キャラクターグリーティングも特集しました。
香港では、最高にマジカルなキャッスルショー「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー」や11台の華やかなフロートが登場するパーク史上最大規模のパレード「フレンドタスティック！」のほか、キャッスル前でのドローン演出も加わった「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」など、最新情報を網羅。
撮影したいデコレーション、20周年衣装のキャラクターグリーティング、おすすめフードやグッズも盛りだくさんです。
人気ディズニーリゾートのエリア＆ホテルガイドを収録
日本からの旅行者に特に人気が高い海外ディズニーリゾートについて触れることができる「子どもと楽しむ！海外ディズニーリゾート」
パークはもちろん、ショッピングエリアやホテルまで詳細にガイドしています。
カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
収録エリア：ディズニーランド・パーク／ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク／ダウンタウン・ディズニー／ディズニーランド・リゾート・ホテル
「 カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」は、ディズニーの魔法が初めて生まれた場所。
2つのテーマパークに加え、ダイニングやショッピングが楽しめる「ダウンタウン・ディズニー」、そしてディズニーの魔法に包まれて宿泊できる直営ホテルまでしっかり紹介します。
フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート
収録エリア：マジックキングダム・パーク／エプコット／ディズニー・ハリウッド・スタジオ／ディズニー・アニマルキングダム／ディズニー・スプリングス／ディズニーリゾート・コレクション・ホテル
世界最大級を誇るディズニーリゾートして知られる「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」
4つのテーマパークと、ショッピング・ダイニング・エンターテイメントエリア「ディズニー・スプリングス」、個性豊かな直営ホテル群「ディズニーリゾート・コレクション・ホテル」を網羅しています。
広大なリゾートを効率よく楽しむための情報が詰め込まれているのもポイントです。
香港ディズニーランド・リゾート
収録エリア：香港ディズニーランド・リゾート／香港ディズニーランド・リゾート ホテル
「香港ディズニーランド・リゾート」は、日本からのアクセスが抜群の海外ディズニーリゾート。
20周年で盛り上がるパーク情報に加え、リゾートステイを満喫できるホテル情報も掲載されています。
「キッズも楽しめる！」アトラクション＆スポットを厳選
身長制限や音、明るさなどが気になる小さなお子様連れでも楽しめるアトラクションを分かりやすく紹介。
映画『カーズ』の世界を疾走する「ラジエーター・スプリングス・レーサー」（カリフォルニア）や、 アリサイズに縮んで遊べる「アントマン＆ワスプ：ナノ・バトル！」（香港）、ベルとのグリーティングが楽しめる「エンチャンテッド・テール・ウィズ・ベル」（フロリダ）など、子どもたちの笑顔が弾けるスポットをおすすめアトラクションとしてピックアップしています。
準備から帰国まで安心！「スペシャリストが教える知っ得ノウハウ集」
「子どものパスポート申請は？」「長時間のフライト対策は？」「現地で体調が悪くなったら？」
そんなパパ・ママの不安を解消するため、旅行会社のスペシャリストや、旅慣れた先輩家族のアドバイスを掲載。
プランニングのコツから持ち物リストまで、実用的な情報が満載です。
特別付録：切り取って持っていける「パークMAP」
付録には、現地で大活躍する「ディズニーランド・パーク（カリフォルニア）」と
「香港ディズニーランド・パーク」の地図を封入。
本誌から切り離して身軽に持ち歩けるので、広いパークでの移動もスムーズです。
初めての海外ディズニーも安心できる、最高の思い出作りをサポートする一冊。
講談社の「子どもと楽しむ！海外ディズニーリゾート」は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆
Ⓒ Disney
Ⓒ Disney/Pixar
Ⓒ 2026 MARVEL
Ⓒ 2026 Lucasfilm Ltd.
